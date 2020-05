Luzowanie obostrzeń w kulturze. Czy kina będą otwarte?

W środę odbyła się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz szefa MEN Dariusza Piontkowskiego. Rząd poinformował o trzecim etapie znoszenia obostrzeń, resort zapowiedział odmrażanie kolejnych branż, m.in. restauracji oraz salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Zmiany będą dotyczyć także kultury.

Trzeci etap odmrażania gospodarki. Luzowanie obostrzeń w świecie kultury

W trzecim etapie odmrażania gospodarki rząd uwzględnił także świat kultury. Od 18 maja wznowione zostaną indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych. Dzięki temu uczniowie i studenci uczelni muzycznych będą mogli kontynuować swoją naukę oraz przygotowywać się do egzaminów dyplomowych ze specjalności instrumentalnych. Z uwagi na specyfikę niektórych instrumentów, zajęcia nie mogą się odbywać w warunkach domowych, np. nauka gry na organach, czy harfie. Ukończyć swoje prace dyplomowe będą mogli także studenci uczelni plastycznych, których projekty realizowane są w specjalnych pracowniach artystycznych.

Od następnego poniedziałku wznowione zostaną także kina plenerowe, w tym także samochodowe. Jednak pokazy muszą być tak zorganizowane, aby zachować odpowiedni dystans społeczny.

"Widzowie powinni przed, w trakcie, jak również po pokazie, pozostawać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, o ile będą dozwolone, mogą być dostarczane do pojazdu wyłącznie przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów, którzy równocześnie powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem. W przypadku kin samochodowych do udziału w pokazach dopuszczalne mogą być tylko samochody osobowe" - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Rząd wyraził zgodę także na przeprowadzanie prób i ćwiczeń artystycznych. Mogą się one odbywać bez publiczności. "Próby, lekcje i ćwiczenia będą mogły prowadzić - oprócz instytucji kultury - także zespoły, orkiestry i grupy artystyczne zorganizowane w formule NGO, często działające w domach i ośrodkach kultury. Będzie też możliwość dokonywania nagrań fonograficznych i audiowizualnych, dzięki czemu wiele zespołów artystycznych będzie mogło powrócić do działań zapewniających im dodatkowy dochód, jak również realizacji zaplanowanych już projektów" - podało MKiDN.

Mateusz Morawiecki poinformował także, że możliwe jest wznowienie pracy na planach filmowych — z uwzględnieniem koniecznych rygorów sanitarnych. "Na wznawiających działalność planach filmowych zalecane jest m.in. by wszyscy członkowie ekipy pracowali w maseczkach, o ile nie uniemożliwia im to skutecznego wykonywania ich zadań i obowiązków". "Wyjątki obejmują aktorów ze względu na charakteryzację i fryzury - w tym wypadku zalecane jest zachowanie przez nich dystansu wobec innych członków ekipy filmowej. Rekomenduje się też maksymalne ograniczenie liczby osób na planie w zależności od charakteru realizowanego dnia zdjęciowego i rozmieszczanie ekipy w taki sposób, żeby nie tworzyć większych skupisk, m.in. poprzez wydzielenie stref poruszania się po planie" - przekazał resort kultury. Oprócz tego w instytucjach kultury wznowione zostaną nagrania fonograficzne i audiowizualne.

RadioZET.pl