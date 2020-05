Szumowski nie wyklucza ponownych restrykcji. ”Kolejny etap może być zamrożony”

Łukasz Szumowski we wtorek w TVN24 powiedział, że obecne stopniowe znoszenie obostrzeń to "balans pomiędzy względami ekonomicznymi a epidemicznymi".

Jeśli nie wrócimy do działalności, która ratuje gospodarkę, ilość zgonów na nowotwory, na choroby rzadkie, może być znacznie wyższa za jakiś czas. W związku z tym my musimy wyważyć ryzyko epidemiczne i ryzyko zapaści kraju

- stwierdził minister.

Szef resortu zdrowia był pytany o stwierdzenie dyrektor Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Andrei Ammon, która przekazała, że Polska jest jednym z czterech państw UE, gdzie nie słabnie epidemia COVID-19.

Minister zapewnił, że nie niepokoją go takie dane. - Polska była jednym z krajów, gdzie bardzo późno przyszła epidemia. Poczekajmy dwa tygodnie, będziemy mogli ocenić, czy tak jak w innych krajach, w Polsce liczba chorych spada, czy nie - wskazał.

Łukasz Szumowski wypowiedział się również o ewentualnej możliwości powrotu do wszystkich restrykcji, które były wprowadzone z powodu epidemii.

Myślę, że to jest niemożliwe, żeby wrócić do takiego dużego zamrożenia, jakie zrobiliśmy. Ale na pewno ''taśma może pójść do tyłu'', a na pewno zatrzymać się przy tym ''przewijaniu'' do przodu. Czyli kolejny etap będzie musiał być zamrożony, być może jakieś restrykcje poruszania się mogą zostać wprowadzone. W końcu celem jest doprowadzenie do takiego stanu, żebyśmy mogli w sposób możliwie bezpieczny (...) wrócić do nowej normalności