Trzeci etap znoszenia obostrzeń. Wyjaśniamy, co wolno od poniedziałku 18 maja

Trzeci etap znoszenia obostrzeń wchodzi w życie. Co wolno od poniedziałku 18 maja? Otwarcia salonów fryzjerskich to nie jedyny element kolejnego etapu rozmrażania gospodarki.

Od 18 maja bary, kawiarnie i restauracje są otwarte. Usługi gastronomiczne – przy zachowaniu określonych ograniczeń i obostrzeń dot. bezpieczeństwa i higieny pracy – mogą być świadczone w kawiarniach, restauracjach i strefach gastronomicznych (food court), zarówno na miejscu jak i na wynos.

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i przedstawicielami branży gastronomicznej, przygotowało wytyczne do funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii:

osoby stojące w kolejce powinny zachować 2-metrowy dystans,

wymagana jest również dezynfekcja rąk przy wejściu na teren lokalu,

kucharze i kelnerzy powinni nosić maseczki oraz rękawiczki,

po wyjściu gości, stoliki powinny być każdorazowo dezynfekowane,

odległość od krańca blatu jednego stolika do krańca blatu drugiego stolika powinna wynosić 1,5 m lub 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m.

Otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetyczych. Nowe zasady i wytyczne

Od poniedziałku ponownie czynne są salony kosmetyczne, ale pod warunkiem, że zachowana jest odległość co najmniej 1,5 m między stanowiskami, a jeśli nie ma takiej możliwości, muszą one być oddzielone ekranami ochronnymi. Przepierzenia szczególnie zalecane są dla stanowisk do manicure.

Klientów przyjmują również salony fryzjerskie. W związku otwarciem od poniedziałku salonów fryzjerskich resort rozwoju przygotował wytyczne dla fryzjerów, w których zapisano, że w salonach obowiązuje zasada: jeden fryzjer z zestawem czystych narzędzi dla jednego klienta:

wymagane jest też zachowanie 1,5 m odległości między stanowiskami pracy i pracownikami,

fryzjerzy są zobowiązani do noszenia rękawiczek, maseczek, a nawet gogli i przyłbic przy wykonywaniu usług, a także stosowania odzieży ochronnej lub dedykowanej odzieży roboczej,

napoje można serwować wyłącznie w opakowaniach jednorazowych,

resort zobowiązał klientów do umawiania wizyt przez internet lub telefon.

Kiedy uczniowie wrócą do szkół. Od 18 maja zajęcia stacjonarne

Część zniesionych ograniczeń związanych z epidemią dotyczy oświaty. Od poniedziałku otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają też placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: młodzieżowe domy kultury, pałace młodzieży, ogniska pracy pozaszkolnej i placówki specjalistyczne.

Będzie też możliwe prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia będą mogły być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą. Udział w nich będzie zależeć od decyzji rodzica.

Zmiany dotyczą też szkół policealnych. Od poniedziałku słuchacze ostatnich semestrów tych szkół będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych. Konieczna będzie zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Także od poniedziałku uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia, kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, będą mogli realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy. Podobnie jak w przypadku szkół policealnych kształcenie teoretyczne będzie kontynuowane w formie zdalnej.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP