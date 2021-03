Trzecia fala koronawirusa przybiera na sile. W czwartek MZ poinformowało o rekordowej liczbie zakażeń w tym roku - 27 278 nowych przypadkach. Sytuacja epidemiczna jest coraz gorsza, dlatego rząd zdecydował o wprowadzeniu ogólnopolskich obostrzeń. O stosowanie się do reżimu sanitarnego apelują także osoby z pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. - Potraktujcie wprowadzany od soboty ogólnopolski lockdown jako kolejne, poważne ostrzeżenie - mówił w Radiu ZET ratownik medyczny z Łodzi Adam Stępka.

Liczba zakażeń koronawirusem zbliża się do rekordu drugiej fali epidemii. Ubywa łóżek w szpitalach i respiratorów, dlatego rząd i eksperci apelują o zachowywanie zasad bezpieczeństwa. Lekarze podkreślają, że Polacy zdali egzamin z mobilizacji podczas I fali pandemii, a rok później już brakuje im cierpliwości.

- Jeżeli byśmy się jako społeczeństwo pilnowali tak jak rok temu, obecnej fali zakażeń – w tej wysokości – by nie było. Teraz wiele osób ma wszelkie obostrzenia gdzieś - zaznaczył specjalista chorób zakaźnych dr Paweł Rajewski. O lekceważeniu restrykcji w obliczu trzeciej fali pandemii mówił także w rozmowie z Radiem ZET ratownik medyczny z Łodzi Adam Stępka. On, podobnie jak i inni medycy, podkreślił, że za lawinowo rosnącą liczbę zakażeń odpowiadają nie tylko mutacje koronawirusa, ale też, w dużej mierze, brak stosowania się do zasad reżimu sanitarnego.

Ratownik apeluje o przestrzeganie obostrzeń. "Chorują wszyscy"

- Widzę bezpośredni związek między większą liczbą zakażeń koronawirusem a kompletnym brakiem odpowiedzialności części osób, które - delikatnie mówiąc - luźno traktują kwestię noszenia maseczek czy utrzymywania społecznego dystansu - mówił w Radiu ZET Stępka.

Ratownik zaznaczył, że medycy od dawna mają "pełne ręce pracy", a "sytuacja coraz bardziej się pogarsza". Jak dodał, podczas pierwszej fali koronawirusa do szpitala trafiali wyłącznie seniorzy. - W chwili obecnej chorują wszyscy. Wśród osób zakażonych spotykamy młode osoby w wieku produkcyjnym, jak i osoby starsze - podkreślił. - Same służby medyczne tej pandemii nie zwalczą. By zwalczyć tę pandemię, potrzebne jest zaangażowanie i współpraca zwykłych obywateli, którzy będą zachowywać odpowiednie środki higieny osobistej - ocenił.

Zaapelował, żeby "potraktować wprowadzany od soboty ogólnopolski lockdown jako kolejne, poważne ostrzeżenie", ponieważ w szpitalach przybywa pacjentów i zaczyna brakować wolnych łóżek. - Jeśli nie chcemy znów oglądać widoku karetek stojących w długich kolejkach czekających, aż zwolni się miejsce - stosujmy się do reżimu sanitarnego - podsumował.

Przypomnijmy, minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę na konferencji prasowej, że w Polsce zostanie wprowadzony ogólnopolski lockdown. Od 20 marca do 9 kwietnia w całym kraju zamknięte zostaną hotele, kina, teatry, baseny i obiekty sportowe, ograniczona zostanie działalność galerii handlowych, a uczniowie klas I-III szkół podstawowych wrócą do nauki zdalnej.

