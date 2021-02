"Jesteśmy na rozbiegu trzeciej fali koronawirusa". Wkrótce decyzje ws. obostrzeń

Trzecia fala koronawirusa w Polsce już trwa. W najbliższych dniach rząd podejmie decyzje ws. obostrzeń. - Co najmniej 10 proc. zachorowań w Polsce wywołuje brytyjski wariant koronawirusa - mówił we wtorek prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. - To daje obraz tego niebezpieczeństwa, które się czai za drzwiami i jesteśmy na rozbiegu trzeciej fali - ocenił. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie dotyczące zasad kwarantanny. Najważniejsze informacje na żywo na Radiozet.pl.

Koronawirus w Polsce nie ustępuje. Wręcz przeciwnie - mówimy już o trzeciej fali epidemii. We wtorek odnotowano 6310 nowych zakażeń SARS-CoV-2. Zmarło 247 chorych

Obostrzenia zostaną przywrócone? W środę spodziewamy się konferencji rządu. - Rekomendacje ws. zaostrzenia obostrzeń zapewne jutro zostaną ogłoszone - mówił we wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz

- Jesteśmy na rozbiegu trzeciej fali. [...] Mamy zajętych więcej miejsc szpitalnych i sytuację, w której mamy więcej osób pod respiratorem - powiedział prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Wyraził nadzieję, że zachorowań będzie mniej niż ubiegłej jesieni

Nowe rozporządzenie ws. kwarantanny opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zwolnienie z niej po przekroczeniu granicy będzie możliwe z zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia przeciwko Covid-19, ale jedynie szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE

Modułowy szpital dla chorych na COVID-19 został uruchomiony w Warszawie. Trafią tam najciężej chorzy

Koronawirusem zaraziło się od początku epidemii 1 642 658 osób. Resort zdrowia podał w poniedziałek, że badania laboratoryjne potwierdziły 3890 nowych zakażeń. Tydzień temu były 2543 nowe przypadki, a dwa tygodnie temu zachorowania odnotowano u 2431 osób. Zmarło 45 chorych.

- Jest pewna tendencja, to nie jest bardzo duży jeszcze wzrost, ale od początku stycznia był spadek [...] potwierdzonych przypadków zakażeń i oczywiście zgonów, natomiast tutaj mamy i potwierdzone przypadki zakażeń i mamy mniej więcej podobną liczbę zgonów. I mamy także sytuację, w której mamy zajętych więcej miejsc szpitalnych i sytuację, w której mamy więcej osób pod respiratorem - wyliczył w rozmowie z PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.

Koronawirus w Polsce 23 lutego na żywo. Co z odmrożeniem branż? "Cała Europa się zamyka"

Ekspert zwrócił uwagę, że nasi "południowi, zachodni" sąsiedzi mają poważny problem z dużą liczbą zachorowań, z kolei w Polsce - restrykcje są zmniejszone i co najmniej 10 proc. zachorowań w Polsce wywołuje brytyjski wariant koronawirusa. - To daje obraz tego niebezpieczeństwa, które się czai za drzwiami i jesteśmy na rozbiegu trzeciej fali - ocenił. Wyraził nadzieję, że zachorowań będzie mniej niż ubiegłej jesieni.

Pytany o szacowane maksimum zachorowań w tej fali przyznał, że nie da się tego określić. - Nasze możliwości są w tym zakresie niewielkie - podkreślił. W ocenie eksperta ciągle "słabo jest z odpornością populacyjną" ze względu na niewystarczającą liczbę szczepień.

Pytany o ewentualny powrót do szkół dzieci powiedział: "Wydaje mi się, że to wykluczone, żeby inne roczniki (od klas I-III szkół podstawowych - red.) do szkół się wybrały. [...] Raczej bym tego nie rekomendował" - zaznaczył. W jego ocenie nie jest to też najlepszy moment na odmrożenie innych branż. - Cała Europa się generalnie zamyka - dodał.

RadioZET.pl/PAP