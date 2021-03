Lockdown powinien być mocniejszy? - Chyba nie mamy wyjścia. Wszystkie szpitale są pełne, pacjenci czekają na SOR-ach na przyjęcie. Wszystko wskazuje na to, że może być jeszcze gorzej – mówi Gość Radia ZET, kierownik Kliniki Neurologii SPSK nr 4 w Lublinie prof. Konrad Rejdak.

Lockdown będzie ostrzejszy? Jak przekonuje Gość Radia ZET, kierownik Kliniki Neurologii SPSK nr 4 w Lublinie prof. Konrad Rejdak, rząd mógł wyciągnąć trochę więcej wniosków z pierwszej i drugiej fali pandemii i lepiej przygotować się na trzecią. Jego zdaniem, w tej chwili Polska jest skazany na twardy lockdown.

- Chyba nie mamy wyjścia. Wszystkie szpitale są pełne, pacjenci czekają na SOR-ach na przyjęcie. Wszystko wskazuje na to, że może być jeszcze gorzej - mówi.

Prof. Konrad Rejdak o rozwoju pandemii: Wszystko wskazuje na to, że może być gorzej

Pytany przez Beatę Lubecką o Radę Medyczną przy premierze, ekspert ubolewa, że w jej skład wchodzą sami wirusolodzy czy specjaliści od chorób zakaźnych. - Ku mojemu niedowierzaniu nie widzę przedstawicieli „ostrych” dyscyplin medycznych: neurologia, kardiologia, chirurgia. To my musimy na co dzień być na pierwszej linii frontu – zaznacza prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Dodaje, że trudno w pełni zaplanować strategię walki z pandemią bez udziału tak ważnych dziedzin, które leczą znaczną większość pacjentów całej populacji. - Może uznano, że infekcja będzie dotyczyła tylko osób zdrowych i będziemy wydzielać miejsca leczenia z covid? – zastanawia się prof. Rejdak. - Ale tak się nie dzieje. Chorują osoby obciążone chorobami współistniejącymi, trafią do szpitali niecovidowych, tam będą leczeni i tam dojdzie do zablokowania systemu, bo obok siebie muszą być chorzy i z covid i bez covid – mówi Gość Radia ZET.

W czwartek rano rząd zaprezentuje kolejne obostrzenia w związku z trzecią fala pandemii. - Obostrzenia są konieczne, obejmą one okres dwóch tygodni, czyli tydzień poprzedzający Święta Wielkanocne i tydzień po świętach - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

RadioZET.pl