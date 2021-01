Ekspert apeluje do rządów: "Potrzebny trzy, czterotygodniowy lockdown"

Lockdown w Europie potrzebny jest do tego, by przywrócić zdolność wykrywania kontaktów osób zakażonych i umożliwić masowe testy - stwierdził w wywiadzie dla stacji Radio Popolare włoski profesor higieny i medycyny prewencyjnej Walter Ricciardi. - Tylko w ten sposób będziemy mogli odzyskać normalność, której nam brakuje - dodał.

Jego zdaniem nie wystarcza podział Włoch na regiony z różnymi strefami kolorów w zależności od stopnia ryzyka zakażeń.

- To wystarcza po to, by utrzymywać epidemię na poziomie stabilnym, ale nie po to, by ją zmniejszyć. Jeśli będziemy dalej zachowywać postawę odraczania wszystkiego i wahania oraz nie będziemy gotowi do masowych testów i tropienia kontaktów, to pandemia będzie się sączyć przez miesiące z punktu widzenia medycznego, ekonomicznego, a także psychologicznego - ocenił Walter Ricciardi. - Szkoda, że europejskie rządy tego nie rozumieją - dodał włoski ekspert.

KE proponuje wprowadzenie "ciemnoczerwonych" stref zakażeń

Komisja Europejska przedstawiła w poniedziałek 25 stycznia szczegóły propozycji wprowadzenie "ciemnoczerwonych" stref zakażeń w UE. Kolorem tym mają być oznaczane te obszary, gdzie liczba infekcji przekracza 500 osób na sto tysięcy w okresie dwóch tygodni.

Zgodnie z projektem, osoby przybywające z "ciemnoczerwonych" stref będą musiały posiadać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, jak również przejść kwarantannę. Zdaniem KE, wraz ze wzrostem możliwości testowania, państwa członkowskie mogłyby w większym stopniu wykorzystywać testy przed wyjazdem również na obszarach oznaczonych obecnie jako ''pomarańczowe'', ''czerwone'' lub ''szare''. Unijni urzędnicy chcą, aby osoby powracające do swojego państwa zamieszkania miały również zawsze możliwość wykonania testu po przyjeździe.

Propozycja KE to odpowiedź na nowe mutacje koronawirusa i dużą liczbę nowych zakażeń w wielu państwach członkowskich. Komisja Europejska chce, aby kraje członkowskie stanowczo zniechęcały obywateli do podróży, które nie są niezbędne, przy jednoczesnym unikaniu zamykania granic.

RadioZET.pl/PAP