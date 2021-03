Twardy lockdown na Wielkanoc? "Jesteśmy bliscy, by zamknąć Polskę"

Jesteśmy bliscy, by zamknąć Polskę - powiedział w Polsat News główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban. Dodał, że w przypadku przekroczenia 30 tysięcy dziennych zakażeń możliwy jest tzw. twardy lockdown, w tym zamknięcie kościołów.

Liczba zakażeń koronawirusem ciągle rośnie, a według głównego doradcy premiera Morawieckiego ds. Covid-19 w tym lub następnym tygodniu przekroczymy liczbę 30 tysięcy dziennych przypadków wirusa SARS-CoV-2. Prof. Andrzej Horban pytany w Polsat News o całkowity lockdown stwierdził, że rząd zastanawia się nad zamknięciem Polski.

- Zaczynamy na ten temat poważnie rozmawiać. To możliwe, jeśli w środę czy czwartek zbliżymy się do liczby wyraźnie przekraczającej 30 tysięcy zakażeń. Wówczas to będzie nie tylko potencjalny, ale i realny scenariusz - powiedział. Prof. Horban zaznaczył, że w przypadku tzw. twardego lockdownu kościoły też będą zamknięte. - Nie będzie zabawy, walczymy o ludzkie życie - stwierdził.

- Dwa tygodnie temu wprowadziliśmy obostrzenia w dwóch województwach narażonych na wzrost liczby chorych. Ona po dwóch tygodniach przestała rosnąć w dramatyczny sposób. Nasze obawy rodzi zwłaszcza ta notowana na Mazowszu i na Śląsku - ocenił.

Główny doradca premiera ds. Covid-19 kolejny raz zaapelował o zdrowy rozsądek i przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. - Dystans, maseczki, nie gromadźmy się - dodał.

Będą kolejne obostrzenia? ''Najbliższe dni zdecydują''

W poniedziałek popołudniowy Gość Radia ZET Piotr Müller ocenił, że najbliższe dni zdecydują, czy nie trzeba wprowadzić kolejnych obostrzeń. Rzecznik rządu w rozmowie z Joanną Komolką przyznał, że najważniejszym czynnikiem będzie to, czy Polacy zastosują się do obecnie obowiązujących ograniczeń.

- Prawda jest też taka, że gdybyśmy przestrzegali obostrzeń rzetelnie, sytuacja byłaby o wiele lepsza - powiedział rzecznik rządu na antenie Radia ZET.

Od soboty 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce obowiązują rozszerzone zasady bezpieczeństwa. Zamknięte są hotele, instytucje kultury, obiekty sportowe. Ograniczona jest działalność galerii handlowych. Dzieci z najmłodszych klas wróciły do zdalnej nauki.

