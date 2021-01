Przebrał się za choinkę. Zaraził koronawirusem kilkadziesiąt osób, jedna zmarła

W Boże Narodzenie jeden z pracowników szpitala w San Jose w stanie Kalifornia założył strój imitujący choinkę. Osoba ta przebywała krótko w izbie przyjęć kalifornijskiego centrum medycznego Kaiser Permanente. W efekcie 44 pracowników placówki zaraziło się koronawirusem, a kobieta zatrudniana w dziale rejestracji zmarła - podała stacja KNTV-TV. Szpital wydał oświadczenie w tej sprawie. "Nasze myśli i modlitwy są z tymi, których dotknęła ta straszna strata. Wspieramy naszych pracowników w tym trudnym okresie"- głosi komunikat wydany w niedzielę.

Pracownik w dmuchanym stroju zaraził personel szpitala koronawirusem

W minioną sobotę centrum medyczne potwierdziło 43 przypadki Covid-19 z wynikiem pozytywnym wśród pracowników izby przyjęć. Dzień później liczba ta wzrosła do 44. W niedzielę wieczorem szpital poinformował o śmierci kobiety zatrudnionej w rejestracji. W poniedziałek potwierdzono, że osoba, która nosiła kostium, uzyskała pozytywny wynik na obecność SARS-CoV-2.

Wiceszefowa szpitala Irene Chavez oświadczyła, że urzędnicy badają, czy to kostium przyczynił się do wybuchu epidemii. Zdaniem ekspertów wentylator wewnątrz świątecznego kostiumu, zważywszy na dużą liczbę przyjmowanych do szpitala osób zakażonych Covid-19, mógł rozprzestrzenić po całym oddziale intensywnej terapii kropelki z koronawirusem. - Oczywiście jest to bardzo nietypowa sytuacja, w której pracownik działał w dobrych intencjach, ale bez wcześniejszego ustalenia lub zgody - tłumaczyła wiceszefowa placówki. Jej zdaniem zdarzenie powinno służyć jako przestroga.

Chavez poinformowała, że szpital nie będzie już dopuszczał kostiumów zasilanych powietrzem w swoich obiektach i podejmie kroki w celu wzmocnienia środków bezpieczeństwa wśród personelu. Wydano zakaz gromadzenia się w pokojach socjalnych, dzielenia się jedzeniem i napojami oraz obowiązek noszenia masek przez cały czas.

Hrabstwo Santa Clara, w którym znajduje się szpital w San Jose, odnotowało ponad 73 600 przypadków i 747 zgonów z powodu wirusa. Prawie 700 osób jest hospitalizowanych, a około 160 przebywa na oddziałach intensywnej terapii, gdzie łóżka są wypełnione w 91 proc. Na innych oddziałach w ogóle nie ma wolnych łóżek.

