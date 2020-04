Zakażona koronawirusem i w śpiączce urodziła dziecko. Dziewczynka jest zdrowa

Angela Primachenko z Vancouver w stanie Waszyngton była w 34 tygodniu ciąży, kiedy testy potwierdziły u niej obecność SARS-CoV-2. 27-latka pod koniec marca trafiła na oddział intensywnej terapii, jej stan zaczął się pogarszać, a lekarze wprowadzili ją w stan śpiączki farmakologicznej.

W śpiączce była przez 10 dni. W tym czasie na świat przyszła jej córka.

Obudziłam się i nie miałam już ciążowego brzucha. To było coś niesamowitego. […] Próbowałam zrozumieć to, co wydarzyło się przez 10 dni