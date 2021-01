Disneyland w kalifornijskim Anaheim, do którego co roku zjeżdżały miliony turystów, na pewien czas zmieni swoją funkcję. Zostanie bowiem zamieniony w punkt masowych szczepień. To niejedyny w tym rejonie obiekty związany z masową rozrywką, który zostanie przekształcony w miejsce szczepień.

Koronawirus w USA. W Stanach Zjednoczonych padł we wtorek tragiczny rekord epidemii - w ciągu doby z powodu koronawirusa zmarło według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa 4470 Amerykanów. Łączna liczba zgonów na Covid-19 przekroczyła w USA 380 tysięcy.

Dane te powodują, że zarówno federalne, jak i lokalne władze są zdeterminowane, aby jak najszybciej zaszczepić jak największą część amerykańskiej populacji. Mają w tym pomóc tzw. punkty masowych szczepień. Jeden z nich - jak informuje "USA Today" - mieścić się będzie w słynnym parku rozrywki Disneyland Resort w Anaheim w Kalifornii. W tym stanie potwierdzono już prawie 3 mln zakażeń i ponad 31 tys. ofiar śmiertelnych.

Kalifornia. Disneyland przekształcony w punkt masowych szczepień

Disneyland, który co roku odwiedzały miliony turystów z całego świata, jest wskutek pandemii zamknięty od marca zeszłego roku. Teraz zostanie przekształcony w masowy punkt szczepień, a składająca się na niego infrastruktura oraz zasoby ludzkie umożliwi zaszczepienie tysięcy osób dziennie.

- Ważne, by zaszczepić jak najwięcej chętnych osób, potrzebujemy miejsca, by to zrobić. Dziękuję Disneyland Resort oraz miastu Anaheim za wspólne wysiłku w celu ochronienia przed wirusem jak największej ilości mieszkańców - powiedział w rozmowie "USA Today" trzeci okręgowy nadzorca dystryktu Orange County (któremu podlega park rozrywki) Donald P. Wagner.

Oczekuje się, że obiekt zostanie uruchomiony do końca tygodnia. Najpierw zaszczepieni zostaną obywatele kwalifikujący się do tzw. grupy pierwszej, czyli pracownicy służby zdrowia, placówek medycznych oraz osoby w wieku 75 plus.

To niejedyny słynny kalifornijski obiekt masowej rozrywki, który na pewien czas zmieni swoją funkcję. "USA Today" donosi bowiem, że w punkt szczepień przekształcony zostanie również Dodger Stadium w Los Angeles, na którym swoje mecze rozgrywa miejscowa drużyna baseballowa.

Jak dotąd tylko około 9,3 mln Amerykanów, czyli mniej niż 3 procent populacji, otrzymało pierwszy zastrzyk jednej z dwóch dopuszczonych do użytku szczepionek. Według ekspertów około 75 procent mieszkańców Stanów Zjednoczonych musiałoby zostać zaszczepionych, by uzyskać odporność stadną.

W sumie Stany Zjednoczone odnotowały ponad 22,8 miliona wykrytych przypadków SARS-CoV-2 i ponad 380 tysięcy zgonów z powodu koronawirusa. To najbardziej dotknięty epidemią kraj świata.

RadioZET.pl/PAP/Gazeta.pl/eu.usatoday.com/Twitter