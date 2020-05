Dwóch zakażonych koronawirusem fryzjerów strzygło klientów w amerykańskim stanie Missouri. Pracownicy, którzy przychodzili do pracy mimo objawów chorobowych, mogli narazić na zachorowanie nawet 140 osób.

O sprawie informują amerykańskie media. Departament Zdrowia w hrabstwie Springfield-Greene w Missouri ogłosił w sobotę, że pracownik salonu fryzjerskiego Great Clips uzyskał pozytywny wynik na obecność wirusa SARS-CoV-2. Stylista, który wykazywał łagodne objawy choroby, w ciągu miesiąca mógł zarazić 56 klientów.

Komunikat lokalnego departamentu zdrowia pojawił się dzień po tym, jak koronawirusa wykryto u innego pracownika tego samego salonu. On również przychodził do pracy z objawami SARS-CoV-2. Jak oszacowano, fryzjer ten mógł narazić na zachorowanie na COVID-19 85 osób i siedmiu współpracowników. Według informacji departamentu zdrowia pracownik salonu mógł zakazić się podczas podróży.

Fryzjerzy z koronawirusem w USA

Fryzjerzy przychodzili do pracy przez ponad tydzień po pojawieniu się u nich objawów koronawirusa. Jak podaje CNN, nie jest jasne, kiedy dowiedzieli się o pozytywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Zarówno styliści, jak i wszyscy ich klienci, mieli na twarzach maseczki.

Salon fryzjerski zamknięto i poddano dezynfekcji.

Dobre samopoczucie klientów i stylistów w salonach Great Clips jest naszym najwyższym priorytetem, a właściwa higiena zawsze była ważną praktyką w naszych salonach

- poinformował właściciel firmy Great Clips w oświadczeniu cytowanym przez stację CNN.

Departament zdrowia wyraził nadzieję, "że nie wystąpią żadne dodatkowe przypadki zakażenia koronawirusem zarówno wśród pracowników salonu, jak i klientów”.

Komunikat podano do publicznej wiadomości. Ze względu na skrupulatną ewidencję osób zapisywanych do fryzjera udało się dotrzeć do wszystkich potencjalne zakażonych. Klientom, którzy mogli się zarazić, wykonywane są testy.

Szef Departamentu Zdrowia hrabstwa Springfield-Greene Clay Goddard wyraził swoje rozczarowanie sytuacją i dodał, że nie może się ona powtórzyć.

RadioZET.pl/Newsweek/CNN/Foxnews