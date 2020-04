Do zdarzenia doszło we wtorek miejscowości South Lake w Kalifornii (niedaleko granicy ze stanem Nevada). Policję zaalarmował pracownik lokalnego sklepu wielobranżowego. Dostrzegł on kobietę, która lizała produkty spożywcze i biżuterię, po czym wrzucała je do koszyka.

Gdy mundurowi przyjechali na miejsce, kobieta nadal oddawała się czynności lizania produktów, a jednocześnie okazało się, że nie ma czym za nie zapłacić. Ich łączną wartość oszacowano na 1800 dolarów.

Sprawczynią okazała się Jennifer Walker. Nie karano jej wcześniej, aczkolwiek 53-latka znana była miejscowej policji. Teraz trafiła do aresztu, z którego będzie mogła wyjść dopiero po wpłaceniu 10 tys. dolarów kaucji.

Produkty, które potraktowała śliną - biżuteria, mięso, alkohol - zostały zniszczone. Kierownictwo sklepu uznało bowiem, że w obawie o zakażenie koronawirusem (mimo, iż nie stwierdzono go u 53-latki) nie mogą one pozostawać w sprzedaży.

RadioZET.pl/NBC News/Gazeta.pl