Uczniowie wrócą do szkół po feriach zimowych? Jest komentarz ministra zdrowia

Uczniowie wrócą do szkół po feriach zimowych? Na to pytanie odpowiedzi udzielił minister zdrowia. Adam Niedzielski odniósł się także do apelu duchownych o zwiększenie limitu wiernych w kościołach na okres Bożego Narodzenia.

Adam Niedzielski był we wtorkowy wieczór gościem w Polsat News. Szef resortu zdrowia pytany był m.in. o to, czy po feriach zimowych uczniowie wrócą do szkół. Odpowiadając, zastrzegł, że wszystko zależy od tego, z jakimi tendencjami będziemy mieli do czynienia, jeśli chodzi o sytuację epidemiczną i czy tendencja spadku liczby zakażeń ma charakter stały.

Uczniowie wrócą do szkoły po feriach zimowych? Minister zdrowia komentuje

- Ona powinna doprowadzić nas do takich poziomów, które będą już na stałe poniżej 10 tys., a wtedy jest właśnie przestrzeń, w której możemy wrócić do szkół (...) zaczynając oczywiście od klas I-III, bo myślę, że wszyscy, również nawet dzieci, czekają na to, by wrócić do szkoły - powiedział.

- Tutaj wszystko tak naprawdę zależy od tego, co się stanie podczas ferii, czy potraktujemy to odpowiedzialnie, pozostaniemy w domu, będziemy ograniczali interakcje i możliwość zakażenia, bo jeżeli się tak nie zachowamy, to czeka nas trzecia fala, która absolutnie nie da przestrzeni do luzowania jakichkolwiek obostrzeń - zaznaczył minister zdrowia.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Zajęcia zdalne w szkołach uczniowie będą mieli do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.

Większy limit wiernych w kościołach? Abp Gądecki pisze do premiera

Czy na Wigilię i Boże Narodzenie zwiększy się limit wiernych w kościołach? Tego chcieliby hierarchowie kościelni. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do premiera Mateusza Morawieckiego zwrócił się o to, aby od Wigilii uroczystości Bożego Narodzenia obowiązujący obecnie limit wiernych w kościołach został zmieniony z jednej osoby na 15 metrów kwadratowych do jednej osoby na 7 m kw. Niedzielskiego także pytano o to, co w tej kwestii doradziłby premierowi.

- Że musimy tutaj przede wszystkim trzymać się kryterium bezpieczeństwa zdrowotnego, że oczywiście jest przestrzeń do zmiany tych standardów, bo w tej chwili mamy taki standard jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, a jeżeli sytuacja epidemiczna się poprawi - generalnie wszyscy obserwujemy pozytywne tendencje - to wtedy wchodzą obostrzenia, które są mniej dolegliwe, które na przykład definiują ten standard w przypadku wprowadzenia żółtej strefy na jedną osobę na 7 metrów kwadratowych, czyli zwiększa się zagęszczenie dwukrotnie - zaznaczył.

- Ta - przypomnę - żółta strefa, o której będziemy podejmowali ewentualną decyzję przed świętami - wymaga tego, żeby poziom zakażeń był przez siedem dni średnio na poziomie 10 tys., z czym przez ostatnie dwa dni mamy do czynienia. Jeżeli te tendencje by się przedłużyły, to być może z automatu takie decyzje będziemy podejmowali - mówił szef resortu zdrowia.

RadioZET.pl/PAP