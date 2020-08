Ministerstwo Zdrowia Ukrainy reaguje na ilościowy wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce. Zaznaczmy, że do ukraińskich „rekordów” wciąż nam daleko – u naszych wschodnich sąsiadów w dziennym raporcie najwyższym wskazaniem jest 1200 zakażeń. Łącznie wykryto ponad 71 tys. zakażeń, na Covid-19 zmarło ponad 39,3 tys. chorych.

Resort zdrowia Ukrainy na bieżąco analizuje sytuację epidemiczną w innych krajach. Urzędnicy biorą pod uwagę współczynnik zakażeń na 100 tys. mieszkańców. W Polsce wzrósł on w ostatnim czasie do ponad 14,84.

Polska na czerwonej liście Ukrainy. Po wjeździe obowiązkowa kwarantanna

Wpłynęło to na decyzję o trafieniu Polski na „czerwoną listę” ukraińskiego resortu zdrowia. Poza naszym państwem trafiły tam ostatnio Cypr i Gruzja. Czerwone strefy to oznaczenia, które resort zdrowia stosuje również do krajowych regionów. Z końcem lipca były na niej rejony na Wołyniu, Tarnopolu i Czerniowcach.

Decyzja wiąże się z koniecznością przechodzenia kwarantanny przy wjeździe na Ukrainę. Do tej pory Polacy byli zwolnieni z tego obowiązku. Od początku pandemii i zamknięcia granic w Polsce Ukraińcy muszą przechodzić w naszym państwie 14-dniową izolację.

RadioZET.pl/MZ Ukrainy