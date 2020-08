Koronawirus na Ukrainie. Z dotychczasowych raportów tamtejszych służb wynikało, że w kraju przybywa dziennie 1-2 tysiące nowych przypadków zakażeń.

Ostatni raport pokazuje jednak, że epidemia wymyka się Ukraińcom spod kontroli. Obok blisko 2,5 tysiąca nowych zakażeń władze poinformowały o śmierci 48 osób, które ciężko zachorowały na Covid-19. Więcej (49) zmarło dzień wcześniej.

Koronawirus na Ukrainie. Minister ostrzega: Stosujmy się do zadad

Na Ukrainie poprzedniego dnia potwierdzono 2438 zakażeń koronawirusem; najwięcej od początku pandemii - powiedział Maksym Stepanow, minister ochrony zdrowia. Z Covid-19 wyzdrowiało 866 osób. Wynik dobowy jest niepokojący, dzień wcześniej służby sanitarne odnotowały 1974 nowe przypadki zakażeń.

Koronawirus na Ukrainie zagraża przede wszystkim w dużych ośrodkach – najwięcej infekcji pojawiło się w Kijowie (251) i obwodzie charkowskim (242). Stepanow przekazał, że szpitale wciąż mają rezerwy na przyjmowanie większej ilości chorych – na 35 tys. przygotowanych łóżek zajętych jest ok. 6,6 tys. Ostrzegł jednak, że by zdusić epidemię obywatele nie mogą bagatelizować zagrożenia.

Jeśli nie chcemy widzieć apokaliptycznych relacji z naszego kraju, kiedy nie będzie gdzie przechodzić hospitalizacji, stosujmy się do zasad

- zaapelował minister ochrony zdrowia Ukrainy.

Od początku pandemii na Ukrainie wykryto ponad 114 tys. przypadków zakażeń koronawirusem, a na Covid-19 zmarło 2451 osób. W środę ukraiński rząd przedłużył w kraju tzw. kwarantannę adaptacyjną do 31 października oraz wprowadził tymczasowy zakaz wjazdu do kraju dla obcokrajowców, który obowiązuje od 28 sierpnia do 28 września.

Przypomnijmy, że wśród walczących o życie w związku z zachorowaniem na Covid, jest była premier Ukrainy, Julia Tymoszenko. Według ostatnich doniesień, jej stan jest krytyczny.

RadioZET.pl/PAP