To pierwsza tak dobra wiadomość. Zakażona koronawirusem urodziła zdrowe dziecko

W szpitalu jednoimiennym w Zgierzu urodziło się dziecko, którego rodzice są zakażeni koronawirusem. Mała Klara jest zdrowa, ale na razie nie będzie mogła zobaczyć swoich rodziców. Lekarze nagrywają głos mamy, by dziewczynka w ten sposób - dopóki mama nie wyzdrowieje - mogła się się z nią zapoznać.

Niby nic nienormalnego, urodziła się zdrowa dziewczynka, ale jej rodzicie – i mama i tata – to osoby zarażone koronawirusem – mówił we wtorek prof. Przemysław Oszukowski ze szpitala jednoimiennego w Zgierzu. To właśnie w tym szpitalu w sobotę na świat przyszła Klara, córka chorych na Covid-19.

Dziewczynka urodziła się przez cesarskie cięcie, bo w przypadku ryzyka zakażenia koronawirusem jest to zalecane.

To była sytuacja, w której ryzyko było bardzo duże, ale radosna wiadomość jest taka, że dziewczynka jest zdrowa. Mała Klara ma ujemny wynik testu na obecność koronawirusa

- poinformował marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber. - To, że dziecko jest zdrowe jest największym sukcesem – przyznał prof. Oszukowski.

Ale zabieg był skomplikowany. – Wykonuje się go w kombinezonie, w potrójnych rękawiczkach, bardzo spokojnie przez doświadczony zespół, który się świetnie rozumie – mówił doktor Oszukowski.

Choć rodzice Klary są w dobrym stanie, dopóki nie zostaną całkowicie wyleczeni nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z córką. Dlatego lekarze nagrywają noworodka telefonem, a filmiki pokazują potem jej rodzicom. Z kolei dziewczynce puszczają nagrany głos mamy. - Takie sytuacje budują. Stąd pozwoliłem sobie nazwać tę wiadomość radosną – podkreślił podczas konferencji marszałek województwa.

RadioZET.pl/PAP