W tej części Polski nie ma nowych zakażeń. To już drugi dzień z rzędu

Drugi dzień z rzędu nowych zakażeń koronawirusem nie wykryto w województwie warmińsko-mazurskim - przekazał we wtorek rzecznik prasowy tamtejszego wojewody Krzysztof Guzek. - To nie wynika z braku przeprowadzanych testów, bo testy są wykonywane - podkreśla rzecznik.

W wielkanocny poniedziałek i we wtorek rano w woj. warmińsko-mazurskim nie potwierdzono żadnych nowych przypadków zakażenia koronawirusem. We wtorek w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek uciął spekulacje, by brak nowych zakażeń miał związek z małą liczbą przeprowadzanych testów.

Testy są robione, ale dają wyniki ujemne

- powiedział stanowczo. Przypomnijmy jednak, że w Wielkanoc w skali całego kraju liczba wykonywanych testów znacznie spadła. W Niedzielę Wielkanocną było to 8,4 tys. testów, a w Lany Poniedziałek zaledwie 5,6 tys., przy czym jeszcze w sobotę liczba testów wykonywana w ciągu doby wynosiła w Polsce ponad 11 tysięcy.

Z raportu opublikowanego w poniedziałek po południu na stronach warmińsko-mazurskiego urzędu wojewódzkiego wynika, że w regionie zakażone zostały łącznie 122 osoby, a hospitalizowanych jest 64 pacjentów. Ostatnie zakażenia potwierdzono w Wielkanoc.

W regionie Warmii i Mazur odnotowano dotąd 22 przypadki wyzdrowienia, jedna osoba zmarła. Najwięcej, bo 32 potwierdzone przypadki zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zanotowano dotąd w powiecie iławskim. Kolejne pod tym względem są: powiat nowomiejski - 26 zakażonych, Elbląg - 14, Olsztyn i powiat ostródzki - po 12, powiat elbląski - sześciu, braniewski i olsztyński – po pięciu zakażonych, działdowski, olecki i piski – po dwóch oraz powiaty giżycki, kętrzyński, nidzicki i szczycieński – po jednym zakażonym.

RadioZET.pl/PAP