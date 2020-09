Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje: pandemia koronawirusa rozprzestrzenia się w niepokojącym tempie w niektórych częściach półkuli północnej naszej planety. I to mimo tego, że jeszcze nie nastąpił tzw. „sezon grypowy”. W gronie krajów z alarmującym trendem epidemiolog WHO wymieniła m. in. Ukrainę.