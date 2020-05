Przebyty koronawirus nie oznacza, że ozdrowieńcowi wyjdzie pozytywny wynik testu. WHO ma jednak optymistyczną wiadomość – nawet jeśli ozdrowieńcowi wyjdzie „plus”, nie oznacza to, że pozostaje chory lub test był niesprawny.

Zajmujący się ochroną zdrowia urzędnicy z Korei Południowej zgłosili w kwietniu ponad 100 takich przypadków, budząc obawy, że wyleczeni pacjenci mogą zostać ponownie zakażeni.

- powiedział AFP rzecznik WHO, ale odnosząc nie tylko do historii z Korei Południowej.

W niedawnym wywiadzie dla BBC epidemiolog chorób zakaźnych Maria Van Kerhove, z WHO Health Emergencies Program, wyjaśniła scenariusz „martwej komórki”, która pozostaje w organizmie, mimo jego wyleczenia.

Gdy płuca się goją, (w drogach oddechowych- przyp. PAP) pojawiają się fragmenty płuc - martwe komórki, które wykazują wynik dodatni. To nie jest zakaźny wirus, to nie reaktywacja. To właściwie część procesu leczenia