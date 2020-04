WOŚP nie zatrzymuje się w walce z koronawirusem. Fundacja Jurka Owsiaka zdecydowała, by na prowadzony przez siebie Fundusz Interwencyjny mogli wpłacać nie tylko przedsiębiorcy, ale każdy, kto chce choć symboliczną kwotą wesprzeć polskie szpitale w czasie epidemii.

Zrobiliśmy już bardzo dużo, ale teraz, tak jak podczas Finału – wszystkie ręce na pokład! (…) Wygramy!

- pisze w oświadczeniu Jurek Owsiak. Od 1 kwietnia pomóc może każdy. Zebrane pieniądze WOŚP przeznaczy na środki ochrony osobistej dla personelu medycznego i sprzęt dla szpitali.

„Nasze działania koordynujemy z Ministerstwem Zdrowia. Na dziś mamy informację, że szpitale wytypowane przez rząd do walki z epidemią właśnie są zaopatrywane w potrzebne materiały z transportu, który kilka dni temu przyleciał do Polski. (…) Materiały ochronne, czyli indywidualne pakiety ochrony biologicznej i maseczki ochronne, chcemy skierować do szpitali, które nie otrzymują wystarczających dostaw z sytemu rządowego. Pierwszymi na naszej liście będą szpitale z oddziałami ginekologiczno-położniczymi, następnie oddziały noworodkowe i dziecięce. Wszystkie zakupione artykuły rozdzielać będziemy w miarę realizowanych zakupów” – czytamy.

Polacy nie zawiedli. Wręcz rwą się do pomocy. „Razem możemy wszystko”, „Z wielką radością wspieram takie inicjatywy. Razem damy radę”, „Skoro Państwo miliardy z naszych podatków woli wydawać na propagandę to nie ma wyjścia. Znowu my w wielkim zrywie musimy się zrzucić na absolutnie niezbędne i podstawowe rzeczy dla szpitali” – piszą internauci na stronie zbiórki na Facebooku. W środę przed godz. 17:00 na koncie zbiórki było już ponad 170 tysięcy złotych.

Jak pomóc i wesprzeć zbiórkę WOŚP na walkę z koronawirusem?

Fundusz Interwencyjny WOŚP można zasilić na 3 sposoby:

Przelewem na rachunek: mBank 14 1140 1010 0000 5244 4400 1007, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ul. Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa. Koniecznie z dopiskiem: Fundusz interwencyjny – koronawirus

Jednorazową wpłatą za pomocą strony wpłacam.wosp.org.pl

Poprzez zbiórkę prowadzoną przez WOŚP na Facebooku (kliknij tutaj)

Szpitale swoje potrzeby mogą zgłaszać do WOŚP na adres: pomocmedyczna@wosp.org.pl. Członkowie fundacji będą się z nimi kontaktować.

25 mln od WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już od kilku tygodni angażuje się w pomoc szpitalom. Od wybuchu epidemii w Polsce fundacja Jurka Owsiaka przeznaczyła na walkę z koronawirusem już blisko 25 mln złotych.

Pierwsze zakupy zostały sfinansowane z wykorzystaniem środków zebranych jako 1% podatku w 2019 roku i ze zbiórki 28. Finału WOŚP. Najpierw kupiono 150 łóżek przeznaczonych na stanowiska intensywnej opieki medycznej, potem 157 kardiomonitorów, 50 tys. pakietów indywidualnej ochrony biologicznej (IPOB), 50 tysięcy masek medycznych N95/KN95, analizator laboratoryjny oraz 3000 testów na koronawirusa. A to dopiero początek.

