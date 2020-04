Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W transporcie znalazło się 40 tys. kombinezonów stanowiących elementy zestawu indywidualnej ochrony biologicznej dla pracowników służby zdrowia.

podał rzecznik Orkiestry, Krzysztof Dobies.

Zapasy dotrą do magazynu centralnego WOŚP „za pomocą dwóch ciężarówek TIR po spełnieniu koniecznych formalności”.

Fundacja uruchomi wówczas dalszą dystrybucję do docelowych placówek w całej Polsce. Lista szpitali, do których trafią zakupione przez WOŚP materiały, będzie opublikowana na stronach internetowych Fundacji

- dodał rzecznik WOŚP.

Szef Orkiestry, Jerzy Owsiak, podkreślił że samolot Dreamliner został w całości wypełniony kombinezonami osobistej ochrony biologicznej. Dodał, że to sygnał, że Fundacja nie zwalnia tempa „nawet na moment”.

Poprzedni transport właśnie kończymy rozsyłać do placówek docelowych, za ten zabierzemy się natychmiast, jak tylko dojedzie on do naszego magazynu centralnego. Wielkie ukłony dla załóg i wszystkich ekip obsługujących przyloty organizowane przez PLL LOT i LOT Cargo w ramach programu „Cargo dla Polski” i mostu powietrznego Polska-Chiny. Wygramy