Wakacje w Chorwacji, Grecji lub Hiszpanii będą możliwe? Czy dzieci pojadą na kolonie? Okazuje się, że rząd rozważa umożliwienie Polakom wyjazdów do niektórych krajów. Jednocześnie studzi emocje: dalekie podróże raczej nierealne.

Wakacje za niecałe dwa miesiące, a Polacy pytają: pojadę na urlop do Chorwacji, Grecji czy Hiszpanii? Czy dzieci i młodzież pojadą na obozy i kolonie w Polsce albo za granicą? "Musimy się nauczyć żyć z koronawirusem, więc myślę, że ruch między poszczególnymi państwami na pewno wróci" - mówił jeszcze w piątek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, zaznaczając, że wakacje 2020 najprawdopodobniej spędzimy jednak w kraju.

Więcej światła na kwestię tegorocznych wakacji i zagranicznych wyjazdów rzucił w poniedziałek w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Na pytanie, czy obecnie można planować na lipiec lub sierpień wczasy w Polsce lub za granicą Gut-Mostowy odpowiedział, że wszystko zależy od tego, czy będzie wzrost, czy spadek zachorowań. - W zależności od tego ograniczenia będą znoszone szybciej lub wolniej – powiedział. Dodał przy tym, że trzeba pogodzić się z tym, że tegoroczne wakacje nie będą takie jak poprzednie.

Wakacje 2020 za granicą?

Jeszcze przed początkiem wakacji resort rozwoju planuje ruszyć z kampanią zachęcającą Polaków do zwiedzania kraju. Nie oznacza to jednak, że na pewno nie wyjedziemy za granicę. Jak powiedział wiceminister, rozważane jest umożliwienie wyjazdów do Czech, Słowacji i na Węgry.

Zachorowalność w tych państwach, podobnie jak w Polsce, jest niska, więc ryzyko zachorowania nie jest tam dziś tak duże jak na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych

– mówił.

Obozy i kolonie 2020 a koronawirus. „Wypoczynek może być możliwy”

A co z letnimi obozami i koloniami dla dzieci i młodzieży? Gut-Mostowy podkreślił przede wszystkim, że zakup wyjazdu na kolonię, która jest imprezą turystyczną, jest objęty ochroną na wypadek niewypłacalności, a każdy klient – w razie rezygnacji – po spełnieniu wymogów ustawowych w związku z COVID-19 dostanie 100 proc. zwrotu wpłat lub będzie mógł odebrać voucher.

Zależy nam bardzo na tym, żeby dzieci i młodzież mogły bezpiecznie odpocząć podczas wakacji. Po spotkaniu z MEN mamy wspólne stanowisko, że w odpowiednich reżimach sanitarnych wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży może być możliwy. (...) Zrobimy wszystko, żeby umożliwić dzieciom i młodzieży zasłużony odpoczynek podczas wakacji

– stwierdził. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie jednak należeć do ministra zdrowia.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita