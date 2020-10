Koronawirus znów pobił w Polsce swój poprzedni rekord w dobowym przyroście liczby zakażonych. Z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że w ciągu ostatniej doby w Polsce potwierdzono aż 6 526 nowych zakażeń. To o ponad 1,2 tys. przypadków więcej, niż zarejestrowano w sobotę 10 października, bo właśnie wtedy padł poprzedni rekord.

Obecnie najgorzej jest na Mazowszu i w Małopolsce, zwłaszcza jeśli chodzi o duże miasta. Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz podkreślił w środę w południe, że to właśnie duże miejscowości rzutują na tak wysokie liczby w dziennych raportach resortu zdrowia. Wkrótce wiele z nich ma się znaleźć w czerwonej strefie. - W tej chwili zakażamy się na ulicach. Nie ma dużych ognisk koronawirusa. Zmierzamy do ogłoszenia ponad stu powiatów jako "czerwonych". Będzie w tym zapewne dość dużo miast – powiedział Andrusiewicz. Czy wśród nich będzie Warszawa? Tego rzecznik MZ nie potwierdził. Wiele jednak na to wskazuje.

W Warszawie zanotowano ostatniej doby 720 nowych zakażeń, w Krakowie było ich 499, w Łodzi 148, a w Poznaniu 116. Poniżej stu przypadków zarejestrowano w Gdańsku (73), w Szczecinie (55), w Rzeszowie (47) i w Katowicach (29).

RadioZET.pl