Warszawa będzie w żółtej strefie. Wiceminister zapowiada nowe obostrzenia

Nowe obostrzenia oraz lista żółtych i czerwonych stref w miastach i powiatach zostaną ogłoszone w czwartek o godz. 12 - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który był gościem Programu Trzeciego Polskiego Radia.

Kraska zapowiada konferencję Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia - konkretnie jego rzecznik Wojciech Andrusiewicz - już wcześniej zapowiadało, że zaprezentuje w czwartek nowe zestawienie czerwonych i żółtych stref (miast i powiatów), gdzie od soboty obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia. Resort zapowiedział już, że będzie ich ponad 100. Obecnie jest 51.

W Programie Trzecim Polskiego Radia zapowiedź rzecznika potwierdził Kraska. - Tak, Warszawa będzie w żółtej strefie, mogę to powiedzieć - oświadczył wiceszef MZ. Potwierdził również, że w strefach z dodatkowymi obostrzeniami znajdą się także inne duże miasta. Na razie jednak nie zdradził, które.

- Myślę, że koło godz. 12 to ogłosimy. Rzeczywiście duże miasta dość łatwo wchodzą w tej chwili w te duże żółte strefy, ponieważ trochę zaostrzyliśmy kryteria. Chcemy, aby w tych dużych aglomeracjach, gdzie jest duży kontakt międzyludzki, jeden kilometr zamieszkuje dużo ludzi, aby obostrzenia tam wchodziły wcześniej - powiedział wiceminister.

Koronawirus. Nowe obostrzenia. Czerwone i żółte strefy

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną resort zdrowia zapowiedział wprowadzenie nowych obostrzeń w strefach. W strefie czerwonej restauracje, puby i bary będą mogły pracować w godzinach 6.00-22.00, z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

Dodatkowo obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał już nie tylko w strefie czerwonej, ale również w żółtej. Nie trzeba będzie zakrywać ust i nosa m.in. w lasach, parkach i na plażach.

Restrykcje mają także dotyczyć ograniczenia liczby osób biorących udział w przyjęciach okolicznościowych i w zgromadzeniach: w strefie czerwonej do 50, w żółtej do 75, w pozostałej części kraju do 100 osób.

RadioZET.pl/PAP