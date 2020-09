- Musieliśmy odesłać pacjentki aż do Poznania - przyznają Radiu ZET pielęgniarki i lekarki, które protestują w obronie kliniki ginekologii we Wrocławiu. Obecnie klinika może zajmować się tylko osobami zakażonymi koronawirusem.

Klinika ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Chałubińskiego we Wrocławiu jest od wtorku przeznaczona tylko dla pacjentek zakażonych koronawirusem. Taką decyzję podjął wojewoda dolnośląski. W piątek przeciwko tej decyzji do protestu przystąpili pracownicy kliniki, politycy Platformy Obywatelskiej napisali interpelację do Ministerstwa Zdrowia, a Dolnośląski Kongres Kobiet skierował do wojewody petycję.

- Ewakuowaliśmy 9 wcześniaków. Już mamy sygnały z innych szpitali, że brakuje miejsc i opieka nad najmłodszymi pacjentami jest utrudniona – powiedziała Radiu ZET dr Małgorzata Czyżewska, wojewódzka konsultant w dziedzinie neonatologii.

Protest w klinice ginekologii we Wrocławiu

Klinika musiała zamknąć swoje oddziały m.in. dla kobiet w zagrożonej ciąży, intensywną terapię dla wcześniaków, poradnię onkologiczną i ginekologii dziecięcej. To w sumie ponad 100 łóżek. - Budynek jest pusty. Ktoś, kto podjął tę decyzję, jeśli ma jeszcze trochę rozumu, powinien podać się do dymisji. Jako jedyni w regionie zajmowaliśmy się zgwałconymi dziewczynkami. I co one mają teraz zrobić? Co zrobią matki? Co zrobimy my? - pytały pracownice kliniki.

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski na razie nie zamierza zmienić swojej decyzji, ale jeszcze analizuje argumenty władz kliniki. Jego zdaniem chodzi o podział odpowiedzialności między szpitalami. Wcześniej porodówka dla kobiet zakażonych koronawirusem była w szpitalu wojewódzkim przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Dyrektor tej placówki zdradził, że jego szpital przez ostatnie pół roku stracił 17 mln złotych przez oddziały covidowe.

