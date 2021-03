Powrót do szkół w dobie koronawirusa w wielu krajach jest opóźniony ze względu na wzrost zakażeń. W Polsce do szkół powróciły tylko najmłodsze roczniki, z kolei licealiści uczą się zdalnie. W USA nastolatkowie w niektórych miejscach mogą pobierać naukę w systemie hybrydowym. Przykładem jest lekcja muzyki w Wenatchee w stanie Waszyngton.

USA. Licealiści uczą się muzyki zamknięci w materiałowych kapsułach

Od początku pandemii ważna jest zasada DDM - dystans, dezynfekcja i maseczki. Wiedzą o tym także władze szkoły w Wenatchee w amerykańskim stanie Waszyngton, które zaproponowały innowacyjny sposób zachowania reżimu sanitarnego.

Koronawirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, kiedy mówimy czy śpiewamy. Do zakażenia łatwo mogłoby dojść podczas lekcji muzyki. Kreatywne rozwiązanie zaprezentowały władze placówki w USA. Dzieci są zamykane w specjalnych namiotach, do których zabierają swoje instrumenty oraz stojak na nuty.

Każda taka kapsuła ma przezroczysty ekran z przodu, aby uczniowie widzieli się nawzajem. Pomysł został wprowadzony w szkole w styczniu.

Uczniowie przebywają w kapsule zazwyczaj około 30 minut. - To było dla nas bardzo ważne, aby znaleźć dla nich rozwiązanie umożliwiające wspólną zabawę, a nie tylko naukę zdalną - mówił dyrektor placówki Eric Anderson, cytowany przez portal thenewstribune.com. Nastolatkowie przychodzą do szkoły przez cztery dni w tygodniu i mogą osobiście spotykać się z rówieśnikami i nauczycielami.

"Ten nauczyciel powinien dostać nagrodę za kreatywny pomysł, żeby dzieci były bezpieczne" - napisał jeden z internautów. Nie wszystkim jednak rozwiązanie przypadło do gustu. "To znęcanie się nad dziećmi" - oceniła jedna z komentujących. "To nie jest normalne" - wtórował jej inny użytkownik Twittera. "Może to wygląda zabawnie, ale te dzieci nie weszłyby do tych namiotów wbrew własnej woli" - czytamy w innym z wpisów.

