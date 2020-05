Co z weselami w 2020 r.? Minister Szumowski rozwiewa wątpliwości

Wesela w 2020 roku odbędą się? To pytanie zadajemy sobie coraz częściej. Z powodu pandemii koronawirusa zakazano organizowania zgromadzeń, jednak rząd krok po kroku zdejmuje kolejne obostrzenia. 18 maja - czyli w najbliższy poniedziałek - możemy już pójść na wizytę do kosmetyczki lub do fryzjera, a także do restauracji. Co w takim z razie z branżą weselną? Pytają o to przede wszystkim organizatorzy oraz pary, które zarezerwowały i opłaciły sale weselne ze znacznym wyprzedzeniem.

Pozwólmy ruszyć sektorowi gastronomicznemu zanim będziemy mówić, że będzie można zrobić duże imprezy jakimi są wesela, duże spotkania integracyjne czy inne wydarzenia w lokalach, które z natury swojej nie są możliwe w tym reżimie dystansowania się

- powiedział w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Podczas konferencji prasowej, na której ogłoszono zniesienie części obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, minister zdrowia został zapytany o możliwość organizacji uroczystości rodzinnych np. wesel.

W tej chwili zaczynamy uruchamiać sektor gastronomiczny. To jest dopiero zapowiedź tego, że on zaczyna funkcjonować, z reżimem sanitarnym, z dystansem między osobami, z wymogami sanitarnymi

- stwierdził.

Szumowski zaapelował, aby dać sobie trochę czasu.

Zobaczmy jak to funkcjonuje, jak wygląda sytuacja jak ruszy sektor gastronomiczny - wtedy będziemy analizowali i komunikowali te większe wydarzenia, większe imprezy, jakimi są wesela

- podkreślił.

Branża weselna apeluje do rządu

Odmroźcie imprezy ślubne i wesela. Tracimy miliony złotych - apeluje do rządu branża weselna. Organizatorzy wesel chcą by rząd w końcu zadeklarował, kiedy i na jakich zasadach będzie można zorganizować większe wesele czy ślub.

Tracą pieniądze nie tylko domy weselne, ale muzycy, restauracje, fryzjerzy, florystki oraz firmy, zajmujące się profesjonalną organizacją ślubów.

Tracą przyszli małżonkowie

- mówiła Radiu ZET Anna Grzegórska ze Stowarzyszenia Branży Ślubnej.

Żyjemy w chaosie. Nikt nic nie wie. Jest już połowa maja i pary wciąż się zastanawiają, czy ich czerwcowe, sierpniowe a nawet wrześniowe wesele będą mogły się odbyć

- dodawała. Jak zaznaczyła, z powodu pandemii koronawirusa i wprowadzonych obostrzeń straciła blisko 95 procent klientów.

Wartość rynku ślubnego w Polsce przekracza 7 miliardów złotych rocznie.

