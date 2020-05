Zmiany w transporcie publicznym. Więcej pasażerów w autobusach i tramwajach

Podczas konferencji prasowej Mateusz Morawiecki - wspólnie z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz szefem MEN Dariuszem Piontkowskim - ogłosił kolejny etap luzowania obostrzeń wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa.

Od poniedziałku 18 maja otwarte będą zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, a także restauracje, bary i kawiarnie. Lokale gastronomiczne będą jednak otwarte jedynie w formie ogródków. Wszystkie typy działalności będą musiała oczywiście funkcjonować w reżimie sanitarnym.

Rządzący łagodzą także restrykcje w transporcie publicznym, aby równocześnie mogło jeździć nim więcej pasażerów. Dotychczas obowiązywał limit 50 proc. miejsc siedzących (i tylko siedzących) w środkach komunikacji. Od teraz limit został zwiększony do 30 proc., ale łącznej liczby miejsc siedzących i stojących w autobusach, tramwajach czy wagonach metra (w tym przypadku połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Jeśli do tej pory mieliśmy 50 miejsc siedzących w jakimś pojeździe, to można było wpuścić 25 pasażerów. [..] jeśli teraz mamy 50 siedzących i 100 stojących, to będzie to ok. 45 pasażerów. To znaczący przyrost, ale przy utrzymaniu odpowiedniego dystans