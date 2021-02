Planami szybszego zniesienia lockdownu, niż proponuje to rząd, żyje dziś Wielka Brytania. Na społeczne oczekiwania zareagowali naukowcy, którzy nie mają wątpliwości – szybsze znoszenie restrykcji, aż do całkowitego odmrożenia może przełożyć się na co najmniej 55 tys. dodatkowych zgonów. W gorszym scenariuszu ta liczba sięga 91 tysięcy.