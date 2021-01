Dramatyczna sytuacja w Wielkiej Brytanii. W piątek zarejestrowano tam rekord zgonów i zakażeń koronawirusem. Burmistrz Londynu zaapelował do mieszkańców o pozostanie w domach. Jeśli liczba przypadków zachorowań w tym mieście jeszcze wzrośnie, może nastąpić paraliż służby zdrowia. - Obawiam się, że wirus wymknął się spod kontroli - alarmował Sadiq Khan.

Wielka Brytania walczy z COVID-19. Sytuacja w kraju jest dramatyczna. W piątek odnotowano tam 1325 zgonów, co stanowi najwyższy bilans od początku epidemii. Liczba osób, które zmarły, jest o 163 wyższa od tej z czwartku. To trzeci dzień z rzędu i zarazem trzeci przypadek w czasie drugiej fali epidemii, by dobowa liczba zarejestrowanych zgonów przekroczyła tysiąc.

Wielka Brytania: rekord zgonów. Burmistrz Londynu ostrzega

W piątek burmistrz Londynu Sadiq Khan ogłosił "poważny incydent" na terenie całego miasta, czyli zdarzenie, które wymaga od służb reagowania kryzysowego. W szpitalach w brytyjskiej stolicy przebywa obecnie 7034 pacjentów chorych na Covid-19. To o 35 proc. więcej niż w szczytowym momencie pierwszej fali epidemii. Liczba pacjentów podłączonych do respiratorów wzrosła między 31 grudnia a 6 stycznia o 42 proc. - z 640 do 908.

- Jeśli nie podejmiemy teraz natychmiastowych działań, nasza NHS (publiczna służba zdrowia - red.) może zostać przytłoczona i umrze więcej ludzi. Londyńczycy nadal dokonują ogromnych wyrzeczeń i dziś proszę ich, aby pozostawali w domach, chyba że wyjście jest absolutnie konieczne. Zostańcie w domu, aby chronić siebie, wasze rodziny, przyjaciół i innych londyńczyków i chronić naszą NHS - zaapelował Khan.

Codziennie do szpitali przyjmowanych jest średnio ok. 800 pacjentów, czyli tyle, ile osób mieści cały szpital św. Tomasza w Londynie - jeden z największych w brytyjskiej stolicy. Liczba zakażeń koronawirusem w Londynie przekracza obecnie 1000 na 100 tys. mieszkańców. Na niektórych obszarach stolicy zakażona jest co 20 osoba.

Londyńskie pogotowie ratunkowe poinformowało, że obecnie odbiera ok. 8000 wezwań dziennie, podczas gdy normalnie w pracowity dzień jest to średnio ok. 5500. Z kolei straż pożarna podała, że ponad 100 strażaków zostało oddelegowanych, aby kierować karetkami pogotowia.

RadioZET.pl/PAP/BBC