Mimo rozpoczęcia masowych szczepień sytuacja epidemiczna w Wielkiej Brytanii jest niepokojąca. - Z powodu przeciążenia w londyńskich szpitalach niektórzy ciężko chorzy na Covid-19 są przetransportowywani na oddziały intensywnej terapii w innych miastach, nawet do odległego o prawie 500 km Newcastle - podał w piątek dziennik "Guardian". Odnotowano ponad 55 tys. nowych zakażeń i ponad 1200 zgonów na Covid-19.

Epidemia koronawirusa w Wielkiej Brytanii pozostaje w punkcie krytycznym. Wejście Zjednoczonego Królestwa na ścieżkę masowych szczepień nie pozwoliło służbom państwa na drugi oddech. W styczniu na Wyspach notowane są rekordy nowych zakażeń, doba w dobę umiera na Covid-19 ponad tysiąc osób.

Według "Guardiana" brakuje już miejsc na oddziałach z aparaturą tlenową w niektórych szpitalach Londynu. Część pacjentów w ciężkim stanie przewieziono do lecznic w Birmingham, Northampton, Sheffield czy położonym na północy Anglii Newcastle. Dziennik nie podaje konkretnych cyfr, wiadomo tylko, że na najdłuższej trasie, do Newcastle, było to mniej niż pięć osób.

Wielka Brytania. Chorzy z Londynu wożeni do innych szpitali, nawet 500 km dalej

Publiczna służba zdrowia zleciła szpitalom przygotowanie większej ilości łóżek na oddziałach intensywnej terapii. Najtrudniejsza sytuacja epidemiczna jest w Londynie i Anglii południowo-wschodniej i wschodniej. Media wskazują, że przenoszenie chorych z jednego na drugi kraniec kraju pokazuje, że sytuacja w londyńskich szpitalach jest krytyczna.

"Szpitale już teraz bardziej rozrzedzają zespoły intensywnej terapii, a pielęgniarki żonglują trzema lub czterema ciężko chorymi pacjentami, zamiast jak zwykle, zajmować się jednym. Szpitale rozszerzyły oddziały intensywnej terapii na każdą dostępną przestrzeń i przeniosły tam specjalistyczny personel (z innych oddziałów), aby temu sprostać" - powiedziała "Guardianowi" Claudia Paoloni, prezes Stowarzyszenia Konsultantów i Specjalistów Szpitalnych.

W samej Anglii w czwartek było w szpitalach blisko 33 tysiące chorych na Covid-19, ok. jedna trzecia wszystkich pacjentów. W pierwszej fali pandemii liczba osób hospitalizowanych nie przekraczała 19 tys.

RadioZET.pl/PAP