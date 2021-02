Kazała pić dzieciom mocz, bo wierzyła, że chroni przed COVID-19

Brytyjka przez kilka dni kazała swoim dzieciom pić mocz. Wierzyła, że ciecz chroni przed koronawirusem. Kobieta informację o "cudownych" właściwościach "mikstury" otrzymała od krewnych za pośrednictwem jednego z komunikatorów - informują brytyjskie media. Wysłali jej filmy, z których wynikało, że "picie moczu każdego ranka jest lekarstwem przeciw COVID-19".

Wielka Brytania. Przez cztery dni piła z dziećmi mocz. Wierzyła, że chroni przed COVID-19

Brytyjka oraz jej dzieci zastosowali taką "kurację" przez cztery dni. W rozmowie z "The Sun" kobieta przyznała, że przyjaciele są jej "głównym źródłem informacji na temat Covid-19". Media podają, że kobieta jest zwolenniczką "tradycyjnych metod leczenia", nie wierzy natomiast w szczepionki, które uważa za niebezpieczne.

Sprawą zainteresowała się instytucja związana z ochroną zdrowia Healthwatch Central West London. - Wiemy o fałszywych środkach zaradczych i spiskach udostępnionych za pośrednictwem WhatsApp. To w połączeniu z brakiem zaufania do oficjalnych kanałów informacyjnych stanowi problem, który wymaga zauważenia i rozwiązania - mówiła Olivia Clymer, dyrektor generalna organizacji, cytowana przez "The Sun".

Ekspertka dodała, że informacje znalezione w sieci i tzw. łańcuszki często sugerują fałszywe, alternatywne metody leczenia, które nie mają podstaw naukowych ani empirycznych.

W zeszłym tygodniu brytyjscy lekarze ostrzegali ludzi przed filmem, według którego, aby ustrzec się przed zakażeniem wirusem, należy wdychać parę. W innym materiale z kolei sugerowano, że wdychanie pary przez usta i nos zabija wirusa, gdy znajduje się on jeszcze w zatokach, zanim "dotrze do płuc".

