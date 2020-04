Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Czternaście kilogramów kokainy o wartości ponad miliona funtów próbował wwieźć do Wielkiej Brytanii 34-letni Polak - poinformowała w czwartek brytyjska straż graniczna. 15 paczek z narkotykiem było ukrytych w kartonach z maseczkami do zasłaniania twarzy.

To przejęcie jest kolejnym dowodem na to, jak sieci przestępcze próbują wykorzystać wybuch koronawirusa do własnych celów, ukrywając ładunek narkotyków w tym, co wydaje się być niezbędnym wyposażeniem ochronnym