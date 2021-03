Wielkanoc 2021 zbliża się wielkimi krokami. Wiemy już, że tegoroczne święta spędzimy w ogólnokrajowym lockdownie. Od soboty zamknięte są m.in. hotele i stoki narciarskie, część sklepów w galeriach handlowych, kina, baseny, sauny oraz solaria. Nowe obostrzenia potrwają do 9 kwietnia.

Obostrzenia na Wielkanoc. Wiceminister zdrowia zapowiada zalecenia

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany w Polsat News o ewentualne dalsze decyzje w sprawie restrykcji na Wielkanoc odpowiedział, że w czasie nadchodzących świąt Wielkanocnych powinniśmy, podobnie jak przed rokiem, ograniczyć kontakty rodzinne. - Początek kwietnia także powinniśmy spędzić w reżimie sanitarnym - podkreślił.

Zapytany o zamknięcie kościołów, Kraska przekazał, że rząd obecnie takiego rozwiązania nie przewiduje. - Restrykcje, które są przewidziane, także dla wiernych, którzy chodzą do kościoła, myślę, że są wystarczające - ocenił.

Waldemar Kraska ujawnił, że rząd może wydać ewentualne zalecenia, by święcenie pokarmów w Wielką Sobotę odbywało się na wolnym powietrzu. - Ubiegły rok pokazał, że w wielu kościołach tak to się odbywało, to techniczna kwestia do ustalenia - dodał. Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem rządu w kościołach może przebywać jedna osoba na 15 m kw.

RadioZET.pl/PAP