Sklepy i m.in. urzędy w wigilię działają krócej. Do kiedy zrobimy zakupy?

Sklepy, instytucje publiczne i punkty usługowe w wigilię funkcjonują znacznie krócej. Do której godziny zrobimy zakupy na ostatnią chwilę i czy 24 grudnia uda nam się załatwić sprawę w urzędzie? Należy pamiętać również o obowiązujących obostrzeniach z powodu epidemii koronawirusa.

Wigilia oznacza w większości przypadków znacznie krótsze funkcjonowanie instytucji, sklepów i różnych punktów usługowych w tym dniu. Większość urzędów i instytucji w czwartek jest nieczynnych, ponieważ urzędnicy odbierają dzień wolny za sobotę 26 grudnia. W Warszawie do 14:00 otwarty jest Urząd Stanu Cywilnego, ale jedynie po to, by rejestrować zgony.

24 grudnia sklepy wszystkie sklepy zamykane są znacznie wcześniej. Zdecydowana większość z nich czynna była do godziny 13.00., niektóre działają do 14.00. Lepiej pospieszyć się z zakupami, bo 25 i 26 grudnia, a także w niedzielę 27 grudnia duże markety będą zamknięte. Natomiast od 28 grudnia do 17 stycznia nieczynnych będzie większość sklepów w galeriach handlowych.

Przypomnijmy również, że ze względu na epidemię koronawirusa podczas tegorocznych świąt obowiązują specjalne obostrzenia. Boże Narodzenie spędzimy tylko w gronie najbliższych. W ramach wytycznych rządu, do świątecznego stołu można zaprosić jedynie pięć dodatkowych osób spoza danego gospodarstwa domowego.

Policja ostrzega: za nieprzestrzeganie obostrzeń może grozić mandat nawet do 500 złotych. Zasady te obowiązują łącznie do 17 stycznia 2021 r.

