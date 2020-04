Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Przypomnijmy, że o sprawie pisaliśmy 11 kwietnia. Jak informował wówczas dziennik "Fakt", 10 kwietnia na zamknięty dla wszystkich Polaków (z powodu pandemii koronawirusa) Cmentarz Powązkowski limuzyną wjechał…Jarosław Kaczyński w towarzystwie swoich ochroniarzy. Wizyta prezesa PiS na Powązkach odbiła się szerokim echem i wywołała powszechne oburzenie, ponieważ jako jedyny spośród obywateli naszego kraju mógł w tym dniu odwiedzić groby swoich bliskich. Jak okazało się nieco później, szef Prawa i Sprawiedliwości miał specjalne pozwolenie na wstęp oraz zapłacił za to określoną kwotę, a w dodatku odwiedził tez kilka innych cmentarzy.

"Fakt" opublikował również zdjęcia z wizyty prezesa PiS na Powązkach.

Do obrony szefa PiS natychmiast rzucili się przedstawiciele partii. Wśród nich była m.in. rzeczniczka prasowa Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska Dziś atakowany jest Prezes Jarosław Kaczyński, za to, że złożył kwiaty także na Powązkach, na symbolicznym grobie Bratowej i Brata, Pary Prezydenckiej - śp. Marii i Lecha Kaczyńskich

W środę gościem Radia ZET i Beaty Lubeckiej był szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, który odniósł się do tej sprawy. Dworczyk stwierdził, że publikacja "Faktu" mówiąca o tym, iż prezes PiS stawia się ponad prawem jest "fałszywą tezą".

Rząd nigdy nie podejmował żadnych regulacji, które by ograniczały wejścia na cmentarze, czy które zmuszałyby kogokolwiek do zamknięcia cmentarza. Decyzja o tym, czy dany cmentarz jest otwarty, czy zamknięty, to indywidualna decyzja zarządcy (cmentarza – red.)