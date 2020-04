Piętnastu polskich lekarzy od poniedziałku walczy z koronawirusem w szpitalu polowym we włoskiej Brescii. To epicentrum koronawirusa we Włoszech. Z braku miejsc nie wszyscy chorzy są przyjmowani do szpitala. Jak radzą sobie nasi medycy i czy wkrótce sytuacja może wyglądać podobnie w Polsce?

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Włochy walczą z koronawirusem, a lekarze zmuszeni są dokonywać dramatycznej selekcji chorych. Informację potwierdził Radiu ZET ratownik Michał Madejski, członek polskiej misji we Włoszech.

Osoby, które nie wymagają wspomagania oddechu przechodzą chorobę w domu. Korzystają z opieki ambulatoryjnej lub pomocy przyjeżdżających do nich lekarzy rodzinnych

- relacjonuje ratownik Michał Madejski, pracujący we włoskim szpitalu.

I dodał, że dziennie ok. 260 osób trafia pod respiratory do szpitala w Brescii. Kolejny problem, na który zwrócił uwagę, to zachorowania w gronie personelu medycznego. We Włoszech choruje nawet 20 proc. pracowników służby zdrowia.

To bardzo dużo, z 30 tysięcy zakażonych ludzi aż 6 tysięcy. Podstawowym problemem jest zabezpieczenie personelu medycznego przed kontaktem z chorymi

- przytacza polski ratownik.

I ostrzega, że podobny wskaźnik zakażeń może być niedługo w Polsce. Dlatego szczególnie ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny w kontakcie z innymi i nie ukrywanie informacji przed lekarzami.

Wczoraj Obrona Cywilna podała, że w ciągu doby zmarło 837 osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Łączna liczba ofiar we Włoszech wzrosła do 12428, a zakażonych do ponad 105 tysięcy.

RadioZET.pl/BCh