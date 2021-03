Szczepienia przeciw Covid-19 jedną z serii szczepionek firmy AstraZeneca zostały wstrzymane we Włoszech. Dzień po nagłym zgonie 43-letniego żołnierza włoska Agencja Leków zakazała podawania szczepionki z partii o numerze ABV2856. Zapowiedziała też wnikliwe badania oraz analizę dokumentacji.

Szefowa prokuratury w Siracusa na Sycylii Sabrina Gambino powiedziała: "To jest seria, która została sprzedana zarówno do Włoch, jak i do reszty Europy. Prowadzimy dochodzenie, ale niestety nie jest to łatwe, biorąc pod uwagę liczbę osób, których dotyczy ta sprawa".

Włochy wstrzymują szczepienia jedną serią AstraZeneca. Powodem nagła śmierć żołnierza

"Nie chcemy wywoływać alarmu, ale nasza decyzja jest podyktowana troską o ochronę zdrowia publicznego"- dodała prokurator z Sycylii. Tuż po szczepieniu przeciw Covid-19 zmarł żołnierz służący na Sycylii, powodem śmierci było zatrzymanie pracy serca. Doszło do niego zaledwie dzień po zaszczepieniu.

Media informowały jednocześnie o osobnym śledztwie na Sycylii, prowadzonym w związku ze śmiercią 50-letniego policjanta. Zmarł on 12 dni po otrzymaniu szczepionki AstraZeneca z tej samej zablokowanej serii.

Już wcześniej tymczasowo zawieszono stosowanie wspomnianej serii szczepionki AstraZeneca w Danii i Austrii. W czwartek Dania poinformowała, że czasowo zawiesza stosowanie wszelkich szczepionek firmy AstraZeneca. Powodem decyzji Duńczyków jest zaobserwowanie kilku przypadków zakrzepów krwi u osób zaszczepionych.

RadioZET.pl/PAP