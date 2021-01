Włochy. 100 tysięcy osób zaszczepiono poza kolejką. Na liście księża i politycy

Co najmniej 100 tysięcy osób zaszczepiło się we Włoszech przeciwko koronawirusowi poza kolejką - podaje we wtorek dziennik "La Repubblica". Wyjaśnia, że są wśród nich krewni pracowników służby zdrowia, adwokat, księża, lokalni politycy.

Do tej pory we Włoszech zaszczepiono, według oficjalnych danych, ponad 654 tysiące osób. Na tym etapie kampanii preparat mogą otrzymać zgodnie z planem tylko pracownicy służby zdrowia oraz osoby starsze przebywające w domach opieki i ich personel. Ale są to nie tylko one, bo - jak ujawnia rzymski dziennik "La Repubblica" - masowo zaszczepione zostały osoby spoza tych kategorii, które na razie nie mają do tego prawa.

Szczepienia poza kolejnością. Skandal również we Włoszech

Gazeta informuje na pierwszej stronie, że karabinierzy ze specjalnej komórki do spraw ochrony zdrowia w różnych regionach kraju przejmują do kontroli listy osób zaszczepionych, by sprawdzić, czy nie doszło do naruszenia przepisów.

Po tym, jak kilka dni wcześniej okazało się, że w szpitalu w Modenie zaszczepieni też zostali przedstawiciele rodzin medyków dawkami, które były niewykorzystane, "La Repubblica" opisała skalę tego zjawiska w kraju. Na liście tej wymienieni zostali między innymi proboszcz z Sycylii, adwokat z Neapolu, pracownicy jednej z firm z Bolonii, personel sprzątający z Bari, żony lekarzy z Brindisi, lokalni politycy.

Tymczasem, jak zaznacza "La Repubblica", na swoją kolej czekają cierpliwie 79-letni prezydent kraju Sergio Mattarella i 84-letni papież Franciszek, który zapowiedział w niedawnym wywiadzie telewizyjnym, że już zapisał się na szczepienie w Watykanie, które planowane jest na najbliższe dni.

W Polsce do szczepień wbrew zasadom Narodowego Programu Szczepień, zgodnie z którym obecnie szczepiona jest grupa zero, a więc pracownicy ochrony zdrowia i rodzice wcześniaków, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym doszło pod koniec grudnia. Wśród zaszczepionych przez Centrum Medyczne WUM znaleźli się b. premier, europoseł SLD Leszek Miller z żoną, aktorzy, m.in. Krystyna Janda, jej córka Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, Michał Bajor, Olgierd Łukaszewicz, Anna Cieślak i Radosław Pazura, satyryk Krzysztof Materna i dyrektor programowy TVN Edward Miszczak.

Minister zdrowia Adam Niedzielski na poniedziałkowej konferencji prasowej, podczas której podsumowywał wnioski z kontroli NFZ w sprawie nieprawidłowości przy szczepieniach w WUM, stwierdził m.in., że nie widzi możliwości współpracy z władzami uczelni. – Moim oczekiwaniem jest dymisja rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – oświadczył.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/"La Repubblica"/PAP