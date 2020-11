101-latka dwa razy pokonała koronawirusa. Jako dziecko przeszła grypę hiszpankę

101-letnia mieszkanka Lombardii na północy Włoch już dwa razy pokonała koronawirusa, a jako dziecko - grypę hiszpankę. To jeden z nielicznych takich przypadków na świecie - podkreślił szef władz regionu Attilio Fontana, pozdrawiając wyleczoną kobietę.

"Nadzwyczajny hart ducha" - w takich słowach o sędziwej mieszkance miasta Sondrio, znanej wszystkim jako babcia Maria, napisał gubernator Lombardii.

Lokalne wydanie dziennika "Corriere della Sera" poinformowało, że urodzona w 1919 roku pokonała jako dziecko grypę hiszpankę, a na początku obecnej pandemii na wiosnę zakaziła się koronawirusem.

Ponownie zakażenie stwierdzono u niej we wrześniu, znów miała wtedy lekką gorączkę. Trafiła do szpitala. Gdy go opuszczała, zażyczyła sobie risotto i polenty, czyli popularnego na północy dania z mąki kukurydziane.

To nie pierwszy taki przypadek we Włoszech. W maju pisaliśmy o 106-letniej Lucii Ronda, która również (podobnie jak babcia Maria) pochodzi z Lombardii oraz przeżyła zarówno pandemię hiszpanki, jak i dwie wojny światowe.

Koronawirus we Włoszech. Od początku pandemii ponad 1,5 mln przypadków

Według sobotnich danych, które podał włoski resort zdrowia, we Włoszech potwierdzono 26 323 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarło 686 osób. Dzień wcześniej zanotowano 827 zgonów i ponad 28 tysięcy nowych przypadków. Bilans od początku epidemii to 1,5 mln zakażeń, 54 363 zgony i ok. 720 tys. ozdrowień.

RadioZET.pl/PAP