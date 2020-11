Minister zdrowia chce wojska w szpitalach. "Nie przejmuje, ale udziela wsparcia"

Wojsko trafi do szpitali i pomoże przy informowaniu o wolnych łóżkach dla chorych na Covid-19 - zapowiedział we wtorek Adam Niedzielski. Decyzja ministra zdrowia ma odciążyć personel medyczny, który powinien opiekować się chorymi, a nie czynnościami biurokratycznymi.

Adam Niedzielski mówił na wtorkowej konferencji prasowej, że często mamy do czynienia "z pewnym niezrozumiałym ukrywaniem łóżek (dla chorych na Covid-19), które faktycznie są dostępne, a niekoniecznie dyrektor, czy kierujący jednostką chce tego pacjenta przyjmować".

- Dlatego będziemy chcieli tutaj zastosować rozwiązanie takie bardziej obiektywne, poprosimy wojsko o wsparcie w zakresie administrowania informacją o wolnych łóżkach. Będziemy zwracali się do ministra Mariusza Błaszczaka, aby do każdego szpitala została skierowane osoba - żołnierz czy wojsk terytorialnych, czy armii operacyjnej, który będzie odpowiadał za aktualizowanie tego systemu - zapowiedział szef MZ.

Wojsko w szpitalach. Minister zdrowia o szczegółach wsparcia

Minister zdrowia zapytany "jakie umocowanie prawne będą mieli żołnierze, którzy zostaną skierowani do szpitali, by administrować łóżkami covidowymi" odpowiedział, że "wojsko nie przejmuje szpitali". - To jest pomoc, to nie jest żadne przejmowanie szpitali, to nie jest żaden scenariusz zarządzania komisarycznego. To nie jest ten model. Tu chodzi o wsparcie - oświadczył.

Jak dodał, pomoc wojska wynika z potrzeb sygnalizowanych często przez same szpitale. - Trudno im znaleźć personel, który mógłby uzupełniać dane (dotyczące łóżek covidowych), a my nie chcemy pozwolić na to, by takie zadania sprawowały osoby, które mogą sprawować opiekę nad pacjentami - powiedział Niedzielski.

Mówiąc o formalnym aspekcie wsparcia wojska dla szpitali, szef resortu zdrowia powiedział: "To jest forma wsparcia i pomocy. Formalnie możemy to zrobić poprzez polecenie wydane przez wojewodę, ale myślę, że tu odbędzie się to w ramach pewnego uzgodnienia - które jest jeszcze przed nami - z panem ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem.

RadioZET.pl/PAP