Wpadka premiera podczas konferencji prasowej. Lekarz: to symboliczne i wymowne

Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej na Stadionie Narodowym zapowiedział przyjęcie pierwszego pacjenta do szpitala tymczasowego. Mówił o krokach, jakie rząd podejmuje w walce z koronawirusem. Przypomniał także o grożącej nam narodowej kwarantannie, jeśli wzrost zakażeń się utrzyma. - Jeśli będzie to konieczne, wdrożymy narodową kwarantannę za 7 do 14 dni, ale może uda się tego uniknąć. To zależy od tego, czy będziemy utrzymywali dyscyplinę, czy będziemy stosowali się do podstawowych zasad, o których mówią medycy od początku pandemii - podkreślił szef rządu.

Wpadka Mateusza Morawieckiego podczas konferencji. Lekarz porównuje źle założoną maseczkę do sytuacji w Polsce

Uwagę zwracała jednak biała półmaska 3M typu FFP3, inna niż ta, do której przyzwyczaił nas premier. "Sęk w tym, że premier założył maseczkę do góry nogami, zaś zaparowane szkła okularów świadczyły o tym, że maseczka nie przylega szczelnie do twarzy" - informuje Onet. Wpadkę szefa rządu skomentował doktor Bartosz Fiałek, przewodniczący Regionu Kujawsko-Pomorskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Zdaniem eksperta założenie maseczki ochronnej do góry nogami miało wymiar symboliczny.

- Założenie przez premiera Morawieckiego maseczki 3M FFP3 odwrotnie, to znaczy do góry nogami, dobitnie pokazuje, w jakiej sytuacji znalazł się polski rząd. Mnie też się zdarza założyć maseczkę ochronną odwrotnie, gdy biegnę do pacjenta w ciężkim stanie, trzeba go zaraz intubować i każda sekunda jest ważna. Proszę mi wierzyć, że w takiej sytuacji zdarza się założyć nie tylko maseczkę odwrotnie, ale i kombinezon tyłem do przodu – zaznaczył lekarz.

fot. PAP/Radek Pietruszka

Jak dodał, ta wpadka symbolizuje trudną sytuację, w jakiej znalazła się polska służba zdrowia.

Pan premier znajduje się również w sytuacji bardzo naglącej: wszystko się wali, brakuje miejsc, sprzętu i kadry medycznej. Politycy nie panują już nad rozwojem epidemii COVID-19 w Polsce. Założenie maseczki odwrotnie to tak naprawdę drobiazg, choć bardzo symboliczny i wymowny. Ta nieprawidłowo założona maseczka mówi: decydenci spieszą się w swoich działaniach, ponieważ epidemia SARS-CoV-2 na terytorium Polski wymknęła się im spod kontroli. A pośpiech nie jest dobrym doradcą. doktor Bartosz Fiałek

Jak dodał lekarz, poprawnie założona maseczka zwiększa nasze bezpieczeństwo. - Premier wcześniej nosił maseczkę antysmogową, która nie jest dedykowana ochronie przed koronawirusem, aczkolwiek każda bariera w jakimś stopniu ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania się zarazy. Lepiej więc mieć choćby tę antysmogową niż żadną – podsumował doktor Fiałek.

