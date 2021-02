Koronawirus się rozpędza, a liczba zakażeń nie maleje. Mamy już do czynienia z trzecią falą, której apogeum ma przypaść na koniec marca i początek kwietnia, w okolicach Wielkanocy. Mimo apeli ekspertów o zachowywanie zasad bezpieczeństwa nie wszyscy Polacy biorą sobie ich wskazówki do serca.

Duże grupy imprezowiczów na Wyspie Słodowej. Bez dystansu i maseczek

W czwartek w Polsce odnotowano rekordowe temperatury - nawet 20 stopni na plusie. Polacy, spragnieni odskoczni od informacji o epidemii, ruszyli do parków i na bulwary. Iście wiosenna pogoda na Dolnym Śląsku sprawiła, że tłumy młodych ludzi spotkały się na Wyspie Słodowej we Wrocławiu. Niewiele osób stosowało się jednak do obostrzeń.

W popularnym miejscu imprez urządzono wielkie "koronaparty". Na zdjęciach opublikowanych przez "Gazetę Wrocławską" widać, że mieszkańcy miasta nie utrzymywali dystansu i nie mieli na sobie maseczek. Ludzie śpiewali, pili piwo i grillowali, nic sobie nie robiąc z obostrzeń.

"Sam mam dosyć pandemii, ale takie zachowanie doprowadza mnie do szału"; "Wydaje im się, że są niezniszczalni. Żyją chwilą"; "Zadziała naturalna selekcja" - pisali internauci na Twitterze.

Przypomnijmy, że Wyspa Słodowa w zeszłym roku została w kwietniu zamknięta przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. - To miejsce nie tyle służy spacerom, co licznym nasiadówkom, a to nie jest jeszcze ciągle czas na nasiadówki. [...] Wyspa Słodowa jest fantastycznym miejscem spotkań na wrocławskiej mapie i nie chciałem, żeby w tym szczególnym czasie odwiedzało ją zbyt dużo osób – powiedział wówczas Sutryk.

