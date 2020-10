Podejrzenie zakażenia koronawirusem, a pacjenci nadal nie wiedzą co robić. Do sanepidu nie można się dodzwonić. W takiej sytuacji jest pani Dorota z Wrocławia, która od 11 dni siedzi w domu razem z siostrą i współlokatorem. Ma skierowanie na test, ale nie ma samochodu, żeby sama pojechać na wymaz.

Gdy wrocławianka dowiedziała się o tym, że miała długi kontakt z osobą zakażoną, przez kilka dni nie mogła dodzwonić się do sanepidu. Zdecydowała się zapłacić kilkadziesiąt złotych za test przesiewowy, bo bała się o swoją rodzinę i 90-letnią babcię. Kiedy dostała pozytywny wynik, lekarz POZ wystawił jej skierowanie już na test PCR. Kobieta nie ma jednak własnego samochodu, żeby pojechać do punktu wymazowego. Znowu podjęła więc próbę dodzwonienia się do sanepidu, żeby dowiedzieć się, co ma zrobić. I znowu od kilku dni nikt nie odbiera telefonu.

Nie wyobrażam sobie, że w takiej sytuacji jak ja jest osoba samotna, bez wsparcia, z silnymi objawami i musi się zmierzyć z tą urzędniczą machiną Dorota z Wrocławia

Jak mówi w rozmowie z Radiem ZET, od początku starała się dopełnić procedur i być odpowiedzialną. - A jedyne, co do tej pory mi się udało, to zrobienie testu prywatnie - dodaje. Pani Dorota podkreśla, że nikt nie zainteresował się ani jej bliskimi, ani jej kolegami z pracy, z którymi miała wcześniej kontakt.

Sanepid do pacjentów: siedzieć i czekać

Odpowiedź sanepidu na problem pani Doroty i innych osób, które są w podobnej sytuacji jest prosta: mają siedzieć w domu i czekać. - Ich dane pojawiają się w systemie i pogotowie ustala kolejkę do dojazdu zespołu wymazowego - mówi Radiu ZET rzeczniczka WSSE we Wrocławiu Magdalena Odrowąż-Mieszkowska. Karetka powinna dojechać do osób ze skierowaniem na test w ciągu 10 dni.

Radio ZET