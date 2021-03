Wskaźnik zakażeń najwyższy od 27 listopada. Polsce grozi ogólnokrajowy lockdown?

Czy rząd wprowadzi ogólnopolski lockdown? Wskaźnik określający średnią dobową liczbę zakażeń z ostatniego tygodnia dla całej Polski wynosi 43,3. To najwyższa wartość od 27 listopada. Z kolei średnia dobowa liczba zachorowań z 7 dni na 100 tys. mieszkańców to 16 605. Minister zdrowia uczula, że nowe dane mogą wskazywać na "odwrócenie trendu malejącej dynamiki liczby nowych zachorowań w ostatnim czasie".

Trzecia fala koronawirusa nie słabnie, a w szpitalach przybywa chorych na COVID-19. W poniedziałek resort zdrowia poinformował o 10 896 nowych przypadkach SARS-CoV-2. To wzrost o 77 proc. w porównaniu z zeszłym tygodniem. Na skok zakażeń uwagę zwrócił m.in. analityk Michał Rogalski.

Czy Polsce grozi ogólnokrajowy lockdown?

Obecnie w Polsce lockdowny wprowadzone zostały w czterech województwach. Zamknięte są placówki kultury, galerie handlowe, obiekty sportowe i hotele, a nauka w klasach I-III odbywa się w systemie hybrydowym. W zmagającym się z najgorszą sytuacją woj. warmińsko-mazurskim obostrzenia zostały przedłużone o kolejny tydzień. Tam w ostatnim tygodniu rejestrowano 62,55 zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców. To wynik wyższy od średniej krajowej.

Następne w kolejności pod względem liczby zachorowań jest woj. pomorskie. Tam wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń z 7 dni na 100 tys. mieszkańców wynosi 54,56. Na Mazowszu i w Lubuskiem obostrzenia weszły w życie w poniedziałek. Tu w ciągu ostatnich 7 dni wykryto odpowiednio 54,82 oraz 50,94 zakażenia na 100 tys. mieszkańców.

Co więcej, lockdowny grożą mieszkańcom kolejnych regionów. Wskaźniki zakażeń wynoszą 46,49 dla woj. śląskiego i 45,87 dla woj. kujawsko-pomorskiego. Przekroczona zatem została granica, przy której rząd zdecydował o zamknięciu Warmii i Mazur.

Regionalizacja może jednak okazać się zbyt łagodnym rozwiązaniem. Przypomnijmy, minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślał już, że zgodnie z podejściem przyjętym przez rząd "im bardziej mamy zaawansowaną fazę pandemii, tym bardziej wchodzimy w rozwiązania ogólnopolskie, wojewódzkie". Może więc się okazać, że w obliczu wzrostu zakażeń regionalizacja restrykcji nie wystarczy.

Tym bardziej że szef resortu zdrowia od kilku dni alarmuje o niepokojących danych dotyczących rozwoju trzeciej fali epidemii. "Dzisiejszy skok dziennej liczby zachorowań o ponad 75 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia to bardzo niepokojący sygnał. Może to oznaczać odwrócenie trendu malejącej dynamiki liczby nowych zachorowań w ostatnim czasie" - ocenił Niedzielski na Twitterze.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Polsatnews.pl/tvn24.pl/Twitter/Ministerstwo Zdrowia