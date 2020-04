Doradca Andrzeja Dudy o głosowaniu korespondecyjnym: Prezydent ma dwa warunki

O możliwości wprowadzenia głosowania korespondencyjnego dla wszystkich, a nie tylko dla seniorów, w czwartek poinformował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Forsowany przez PiS projekt już stał się kością niezgody w koalicji, gdyż Jarosław Gowin kategorycznie odrzuca taką możliwość. Stanowisko prezydenta jest mniej stanowcze, ale - jak zapewnia prof. Zybertowicz - muszą zostać spełnione dwa warunki, by prezydent złożył podpis pod tym pomysłem.

- Pierwszy to warunek epidemiologiczny. Eksperci muszą uznać, że jest rozsądne uruchomienie takiej procedury. Drugi warunek, nie mniej ważny - takie zorganizowanie tych wyborów, żeby one gwarantowały tajność, powszechność, wszystko to, co jest zapisane konstytucyjnie - powiedział doradca głowy państwa w programie "Wydarzenia i Opinie" w Polsacie News.

Głosowanie korespondencyjne? Prezydent czeka na opinię ekspertów

W piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że swoją rekomendację wyda w połowie kwietnia, bo wtedy będzie w stanie realnie ocenić sytuację.

- Sądzę, że po świętach, gdy eksperci od systemu epidemiologicznego dadzą sygnał, czy jest to rozsądne, czy nie, to prezydent będzie nadal monitorował poziom przygotowań organizacyjnych i oceni, posługując się fachowcami z BBN, czy procedury organizacyjne zaproponowane i wcielone gwarantują bezpieczeństwo prawne wyborów - dodał Zybertowicz.

RadioZET.pl/Polsat News