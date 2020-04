W maseczkach i rękawiczkach do lokalu wyborczego. W części Polski głosowanie

W Aleksandrowie Kujawskim rozpoczęły się w niedzielę przedterminowe wybory na burmistrza miasta, w Ciechocinku - wybory uzupełniające do Rady Miasta Głosowanie odbywa się dziś również w kilku innych miejscach w Polsce. Wszystko pomimo epidemii COVID-19.

Przedterminowe wybory burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego rozpoczęły się w niedzielę rano bez przeszkód - poinformował Polską Agencję Prasową dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Jacek Kraszewski. Jak zapewnił, głosowanie odbywa się z zachowaniem środków ostrożności z powodu epidemii koronawirusa. Działa osiem obwodowych komisji wyborczych. Lokale wyborcze są otwarte od godziny 7.00 do 21.00.

Pierwotnie wybory miały się odbyć 5 kwietnia, ale ze względu na epidemię termin był dwukrotnie przekładany - najpierw na 19 kwietnia, a później o kolejny tydzień.

Dezynfekcja rąk przed głosowaniem w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Sędziejowicach (woj. łódzkie) ‧ fot. PAP/Grzegorz Michałowski ‧ fot. PAP/Grzegorz Michałowski

Sanepid wydał wcześniej zalecenia dotyczące przygotowania lokalu wyborczego, zasad i sposobu zabezpieczenia wyborców i członków komisji wyborczych przed zakażeniem koronawirusem, dezynfekcji rąk i powierzchni kontaktowych (blatów, stołów, klamek), zachowania odpowiedniej odległości między osobami w lokalu wyborczym i przed wejściem do niego. Również członkowie komisji powinni pracować w rękawiczkach i maseczkach ochronnych, siedzieć oddaleni od siebie. Osoba, dysponująca spisem wyborczym i wydająca karty do głosowania, dodatkowo ma mieć przed sobą przeźroczystą osłonę. Wyborcy w oczekiwaniu na wejście do lokalu zobowiązani są stać w dwumetrowych odległościach.

W niedzielę odbywają się również wybory uzupełniające do rady miasta Ciechocinka, położonego niedaleko Aleksandrowa Kujawskiego. O mandat po zmarłym radnym ubiega się czterech kandydatów. Głosowanie odbywa się z też z zachowaniem rygorów sanitarnych. Rozpoczęło się zgodnie z planem i bez przeszkód.

Nowego burmistrza wybierają też mieszkańcy Obrzycka w Wielkopolsce. Trwają też wybory uzupełniające do Rady Gminy Sędziejowice w województwie łódzkim.

Dezynfekcja rąk przed głosowaniem w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej okręgu nr 6 w Ciechocinku ‧ fot. PAP/Tytus Żmijewski ‧ fot. PAP/Tytus Żmijewski

RadioZET.pl/PAP