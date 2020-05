Rząd wznawia połączenia lotnicze. Kiedy pierwsze loty międzynarodowe i krajowe?

Wznowienie lotów międzynarodowych? Na to musimy jeszcze trochę poczekać. Wygląda jednak na to, że już wkrótce wznowione zostaną loty krajowe. Pierwsze samoloty mają wzbić się w powietrze 1 czerwca.

Pasażerskie połączenia lotnicze wracają 1 czerwca, a przynajmniej wszystko na to wskazuje – powiedział w piątek w TVP1 wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Nie oznacza to jednak, że na początku czerwca polecimy już do Rzymu czy Londynu. Decyzja będzie na razie dotyczyć ruchu krajowego.

- Jutro (w sobotę – red.) przedstawimy komunikat, co do tych obostrzeń, czy zasad bezpieczeństwa. (...) Dużo się zmieni. Będziemy musieli wprowadzić dodatkowe procedury w stosunku do tego, co było przed epidemią, żeby to bezpieczeństwo zapewnić - powiedział Horała. Nowe zasady mają dotyczyć m.in. mierzenia temperatury, dystansu pomiędzy podróżnymi, obowiązku noszenia maseczek i wyposażenia pracowników lotniska w odpowiednie środki ochrony.

Kiedy wznowienie lotów międzynarodowych?

Co z wznowieniem lotów międzynarodowych? Oficjalnie resort infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia przedłużający zakaz w międzynarodowym pasażerskim ruchu lotniczym do 6 czerwca. Natomiast – jak mówił w piątek Horała - po 1 czerwca sytuacja ma być monitorowana. Ewentualne dalsze decyzje dotyczące odmrażania ruchu lotniczego będą zależały od rozwoju sytuacji epidemicznej na świecie i od tego, jakie skutki przyniosą nowe zasady bezpieczeństwa na lotniskach w Polsce.

RadioZET.pl/TVP1