Żabka wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne sprzedawane bez zysku, w cenie około 1,6 zł za sztukę. Dodatkowo firma przekaże nieodpłatnie pół miliona maseczek medycznych do szpitali.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Żabka od środy 15 kwietnia wprowadzi do sprzedaży ok. 8 milionów jednorazowych maseczek ochronnych. Maseczki ochronne będą sprzedawane w opakowaniach po 10 sztuk w cenie 16,17 zł za pakiet. Do 16 kwietnia br. maseczki pojawią się we wszystkich sklepach Żabka w całej Polsce. Sieć zapowiada, że kolejna transza pojawi się w przyszłym tygodniu.

Żabka. Maseczki ochronne dla szpitali

W ostatnich dniach została zrealizowana dystrybucja maseczek ochronnych dla pracowników i rozpoczęło się przygotowanie 500 tysięcy maseczek medycznych do nieodpłatnego przekazania szpitalom. Jednak największym wyzwaniem, które Żabka postanowiła podjąć, było zapewnienie możliwości nabycia, przez jak największą grupę klientów, maseczek w jak najniższej cenie. W efekcie podjęto decyzję o rezygnacji z zysku, zarówno po stronie sieci, jak i franczyzobiorców - czytamy.

W naszym przekonaniu każdy powinien mieć możliwość nabycia maseczki ochronnej w jak najniższej cenie. Z tego powodu podjęliśmy decyzję o dystrybucji maseczek bez zysku, w cenie która odzwierciedla koszty zakupu i transportu

- powiedział prezes firmy Żabka Polska Tomasz Suchański. Dodał, że do spółki dołączyli franczyzobiorcy, akceptując rezygnację z marży również po ich stronie.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Nakaz zakrywania ust i nosa - kogo on będzie dotyczył i w jakich miejscach?

Żabka podała, że maseczki są przeznaczone dla osób dorosłych i są zgodne z normą EN149. Stanowią wyrób niemedyczny przeznaczony do ochrony osobistej, jako wsparcie bezpieczeństwa. Dodatkowo sieć sklepów Żabka wprowadziła zasadę limitu jednej paczki z maseczkami dla każdego klienta.

RadioZET.pl/PAP